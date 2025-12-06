Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după atacurile rusești din Ucraina

Republica Moldova a solicitat „preventiv, pentru câteva ore” ajutor energetic din partea României, după atacurile rusești din noaptea de vineri spre sâmbătă asupra sistemului energetic al Ucrainei.

Compania Moldoelectrica a îndemnat cetățenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări.

„Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore. Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și va preveni eventuale suprasarcini”, a anunțat compania.

Un atac masiv cu rachete și drone al Rusiei în noaptea de 5 spre 6 decembrie a lovit din nou infrastructura energetică a Ucrainei, lovind substații, instalații de producere a energiei și deconectând una dintre liniile electrice care alimentează centrala nucleară de la Zaporoje.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 653 de drone de atac de tip Shahed, 36 de rachete de croazieră și 17 rachete balistice asupra țintelor din întreaga țară. Au fost înregistrate 60 de atacuri în 29 de locuri.

„Principalele ținte ale acestor atacuri sunt din nou infrastructura energetică”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe Telegram.

„Scopul rușilor este de a răni milioane de ucraineni, iar aceștia au ajuns deja atât de jos încât lansează rachete asupra orașelor pașnice de Ziua Sfântului Nicolae”.

