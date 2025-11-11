Live TV

Republica Moldova acordă Lukoil două săptămâni pentru a-și înceta activitatea, pe fondul sancțiunilor impuse de SUA

Quito, ECUADOR - Oct 27 2025 : Rosneft and Lukoil icons displayed on a screen with the U.S. flag in the background.
Rosneft și Lukoil, vizate de sancțiuni americane. Foto: Profimedia
Bulgaria ia măsuri pentru a confisca rafinăria Lanțul de distribuție a combustibililor rămâne fără marfă în Finlanda

Republica Moldova a ordonat companiei Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, să-și înceteze activitatea în termen de două săptămâni, pe fondul sancțiunilor impuse de SUA, care încep să forțeze gigantul energetic să se retragă de pe piețele externe, informează TVPWorld. Washingtonul a sancționat Lukoil și rivalul său mai mare, compania de stat Rosneft, luna trecută, ca parte a eforturilor președintelui Donald Trump de a presa Moscova să negocieze în privința Ucrainei. 

Măsurile interzic efectiv instituțiilor și clienților occidentali să facă afaceri cu companiile rusești. Washingtonul a dat firmelor străine termen până la 21 noiembrie să întrerupă legăturile cu Lukoil și Rosneft, sub sancțiunea unor sancțiuni secundare. 

De atunci, operațiunile internaționale ale Lukoil s-au confruntat cu perturbări din ce în ce mai mari. 

Ca răspuns, Lukoil a anunțat săptămâna trecută că intenționează să-și vândă activele străine către Gunvor, un grup elvețian de comercializare a petrolului. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Gunvor, Seth Pietras, a declarat joi că compania și-a retras oferta după ce Trezoreria SUA a semnalat că nu va aproba tranzacția și a descris compania ca fiind o „marionetă” a Kremlinului.

Ca ultimă consecință a sancțiunilor, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat vineri că Lukoil va fi obligată să înceteze operațiunile în țară începând cu 21 noiembrie.

Lukoil deține benzinării în Moldova, aprovizionează piața internă de petrol și controlează singura instalație de stocare, aprovizionare și realimentare a aeronavelor din aeroport. 

Junghietu a declarat că guvernul a solicitat o derogare temporară de la Washington, care să permită companiei să continue să funcționeze, astfel încât aprovizionarea cu combustibil să nu fie întreruptă. 

El a adăugat că Moldova a respins propunerea Lukoil de a-și vinde activele și de a ceda infrastructura aeroportului unei alte companii. 

Bulgaria ia măsuri pentru a confisca rafinăria

Presiunea asupra Lukoil se extinde acum în toată Europa. În Bulgaria, legislatorii au aprobat vineri modificări legislative care permit guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas, pentru a o proteja de impactul sancțiunilor americane.

Legea revizuită permite guvernului să numească un administrator special care poate continua să opereze rafinăria după 21 noiembrie și chiar să vândă compania. 

Veniturile obținute din vânzare vor fi depuse într-un cont pe numele Lukoil. Cu toate acestea, compania nu va avea acces la fonduri, a declarat pentru presa locală Boiko Borissov, fostul prim-ministru al Bulgariei și liderul partidului GERB, care conduce guvernul de coaliție. 

Lanțul de distribuție a combustibililor rămâne fără marfă în Finlanda

Între timp, în Finlanda, lanțul de distribuție a combustibililor Lukoil, Teboil, a început să rămână fără benzină și motorină la unele stații, deoarece sancțiunile au întrerupt aprovizionarea, a relatat vineri ziarul local Helsingin Sanomat, citând un purtător de cuvânt al Teboil.

„Rezervele noastre de combustibil se epuizează, ceea ce înseamnă că unele stații au deja epuizat anumite tipuri de combustibil, iar numărul acestor stații crește zilnic”, a declarat pentru ziar Toni Flyckt, directorul de marketing și comunicare al companiei.

Teboil este al treilea distribuitor de combustibil din Finlanda, operând aproximativ 400 de stații la nivel național. Fondată în anii 1930, compania a fost achiziționată de Lukoil în 2005.

Kremlinul a declarat vineri că interesele internaționale ale Lukoil ar trebui respectate după retragerea ofertei Gunvor pentru active.

Întrebat despre această evoluție, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că este o chestiune comercială și are legătură cu ceea ce el a numit sancțiuni ilegale ale SUA împotriva Moscovei.

„Considerăm că toate interesele legitime ale unei mari companii internaționale, inclusiv ale uneia rusești, precum Lukoil, în ceea ce privește comerțul internațional și relațiile economice, trebuie respectate”, a spus Peskov.

Rosneft și Lukoil reprezintă împreună aproximativ jumătate din exporturile de țiței ale Rusiei, aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi. Restricțiile SUA reduc deja acest flux, aproximativ 70% din transporturile maritime de petrol ale Rusiei fiind afectate în prezent.

Aceasta reprezintă o lovitură severă pentru Moscova, care se bazează în mare măsură pe veniturile din energie pentru a-și finanța războiul din Ucraina.

 

