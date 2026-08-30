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Republica Moldova acuză Rusia de încălcarea suveranității, după anunțul că Moscova va deschide secții de vot în Transnistria

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maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu. Foto: Profimedia
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Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău critică planul Federaţiei Ruse de a deschide pe teritoriul Transnistriei secţii de vot pentru alegerile legislative din septembrie din Federaţia Rusă, afirmând că acest demers, necoordonat cu guvernul Republicii Moldova, este „inacceptabil” şi constituie o încălcare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, informează News.ro.

Liderul Transnistriei, Vadim Krasnoselski, a anunţat că Moscova va deschide 17 secţii de vot pe teritoriul separatist cu ocazia alegerilor pentru Duma de Stat a Federaţiei Ruse din 20 septembrie.

Ca răspuns la aceasta, Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a declarat că deschiderea de către Rusia a secţiilor de votare în Transnistria pentru alegerile legislative este inacceptabilă fără acordul autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova. Or, Ambasada Rusiei în Moldova a convenit cu autorităţile ţării deschiderea unei singure secţii de vot – la Chişinău.

Ministerul a subliniat că Moldova recunoaşte dreptul străinilor aflaţi pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetăţenie. „Cu toate acestea, acest drept trebuie exercitat cu respect deplin faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, oar organizarea proceselor electorale de către state străine pe teritoriul ţării trebuie să fie coordonată în prealabil cu autorităţile constituţionale de la Chişinău”, au declarat reprezentanţii MAE, potrivit NewsMaker.

„În aceste condiţii, intenţia Rusiei de a deschide suplimentare 16 secţii de votare în regiunea transnistreană, fără acordul autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, este inacceptabilă şi reprezină o încălcare a suveranităţii şi a integrităţii teritoriale a ţării”, arată comunicatul MAE moldovean.

Alegerile pentru Duma de Stat a Federaţiei Ruse, legislatura a IX-a, sunt programate în perioada 18-20 septembrie 2026. Potrivit Tiraspolului, aproximativ 220 000 de cetăţeni ruşi locuiesc în prezent în regiunea transnistreană.

În luna mai, Kremlinul a simplificat procedura de obţinere a cetăţeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, regiune a cărei independenţă autoproclamată este nerecunoscută pe plan internaţional. Locuitorilor majori din regiune li s-a permis să depună cereri chiar dacă nu locuiesc permanent în Rusia şi nu au confirmat cunoaşterea limbii ruse, a istoriei şi a legislaţiei ruse.

Ulterior, preşedinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat că decretul lui Putin privind acordarea simplificată a cetăţeniei ruse locuitorilor din Transnistria nerecunoscută ar putea fi utilizat în scopul mobilizării locuitorilor din această regiune a Moldovei pentru războiul împotriva Ucrainei.

În luna august s-a aflat că valoarea taxei consulare pentru acordarea cetăţeniei ruse locuitorilor din Abhazia, Osetia de Sud şi Transnistria, regiuni separatiste proruse nerecunoscute, va fi redusă în mod excepţional de la 600 la 65 de dolari, potrivit platformei media independente ruse Agentstvo.

Editor : A.P.

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