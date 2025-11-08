Republica Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia, Belarus sau Armenia, printre statele vizate

Autoritățile din Chișinău plănuiesc să introducă un regim de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Decizia vine în contextul în care acordul care prevede anularea acestor vize va fi denunțat, potrivit Agerpres, care citează Deschide.md.

Proiectul se află pe agenda de lucur a noului guvern condus de Alexandru Munteanu. De asemenea, alături de acest document se află și alte șase proiecte de hotărâri destinate să denunțe o serie de acorduri semnate cu statele memebre ale CSI. Statele membre ale CSI sunt Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.

Astfel, proiectul propune denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetăţenilor statelor Comunităţii Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, încheiat la Bişkek la 9 octombrie 1992.

De asemenea, au fost propuse spre denunţare: Acordului privind principiile şi ordinea efectuării transporturilor militare, încheiat la Taşkent la 15 mai 1992; Acordului privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele participante la Comunitatea Statelor Independente, încheiat la Moscova, la 25 noiembrie 1998; Acordului privind cooperarea în domeniul chimiei şi petrochimiei, semnat la Moscova la 9 septembrie 1994; Acordului cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto, semnat la Minsk la 26 mai 1995; Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului natural ambiant, încheiat la Moscova la 8 februarie 1992.

Dacă denunțarea acestora va fi aprobată, atunci Ministerul de Externe al Republicii Moldova va Comitetul executiv al Comunităţii Statelor Independente despre denunţarea respectivelor acorduri, potrivit sursei citate.

