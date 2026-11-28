Republica Moldova va avea un sistem integrat de supraveghere şi apărare a spaţiului aerian. Achiziţia va fi posibilă cu sprijinul Germaniei, iar valoarea totală a proiectului este de 20 de milioane de euro, bani nerambursabili oferiți de autorităţile de la Berlin, relatează Radio Chișinău .

Moldova și Germania au semnat o scrisoare de intenție cu privire la implementarea proiectului care vizează dotarea cu dispozitive anti-dronă de ultimă generație.

Sistemul va contribui la dezvoltarea capacităților militare de a detecta și răspunde eficient amenințărilor aeriene.

Ministrul Apărării din Republica Moldova a declarat că inițierea colaborării în acest domeniu va ajuta la întărirea capacităților de apărare ale republicii.

„Din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, spațiul aerian național este încălcat tot mai des de drone rusești care pun în pericol siguranța cetățenilor. Republica Moldova are nevoie de parteneriate și ajutor pentru a-și moderniza și spori capacitățile de apărare antiaeriană.

Acest acord prin care Germania finanțează un sistem de supraveghere și apărare a spațiului aerian este un rezultat concret, datorat parteneriatului solid construit în ultimii ani cu Germania.

Asta înseamnă să fim parte a familiei europene: parteneriate în care primim sprijin și contribuim, la rândul nostru, la securitatea Europei.

Suntem recunoscători Germaniei pentru solidaritate și acest ajutor important pentru securitatea țării noastre”, a declarat ministrul Apărării Anatolie Nosatîi, în cadrul evenimentului.