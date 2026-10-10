Republica Moldova îşi modifică legislaţia pentru producţia de drone. Igor Grosu exclude livrările către Ucraina

Republica Moldova vrea să își modifice legislația pentru a putea produce drone cu dublă utilizare, inclusiv militare. Schimbările ar urma să permită dezvoltarea producției pentru nevoile interne, fără ca dronele să fie destinate exportului către Ucraina, a declarat vineri președintele Parlamentului, Igor Grosu, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a explicat că modificările sunt necesare pentru a putea continua fabricarea dronelor cu dublă utilizare, fiind destinate nevoilor interne. În prezent, cadrul legal nu permite desfășurarea unei astfel de activități, iar Parlamentul va trebui să intervină pentru a elimina această restricţie.

„Mi-ar plăcea foarte mult să le producem pentru noi înșine. Avem nevoie de ele, în special în scopuri cu dublă utilizare”, a declarat Igor Grosu, la un forum internațional de securitate găzduit de Republica Moldova.

Oficialul a menționat că dronele ar putea fi folosite pentru securitatea națională, gestionarea situațiilor de urgență și în agricultură. Acesta a exclus posibilitatea ca dronele produse în Republica Moldova să fie destinate Ucrainei.

Autoritățile de la Chișinău au atras atenția în repetate rânduri asupra riscurilor la adresa securității țării, după ce drone și rachete, despre care oficialii afirmă că sunt de proveniență rusă, au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. În ultimele săptămâni, resturi ale unor astfel de aparate s-au prăbușit pe teritoriul țării.

Igor Grosu a declarat că, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate 88 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

„Având în vedere aceste cifre, oamenii pun o întrebare simplă: poate statul nostru să ne apere? Nu putem asigura această apărare peste noapte. Și nu putem recupera în patru ani cei 30 de ani în care nu am finanțat apărarea noastră”, a afirmat președintele Parlamentului.

El a subliniat că protejarea spațiului aerian necesită radare, echipamente, personal instruit, sisteme de comunicații, infrastructură și proceduri adecvate.

La rândul său, președinta Maia Sandu a declarat joi, în cadrul aceluiași forum, că poziția Republicii Moldova în regiune este „vulnerabilă”. Ea a subliniat că dezvoltarea producției interne în domeniul apărării este esențială pentru planurile viitoare ale țării și a anunțat că modificările legislative vor fi prezentate în curând Parlamentului.

Editor : A.P.