Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primei etape a negocierilor de aderare cu Ucraina și Moldova, profitând de impulsul creat după ce Ungaria și-a ridicat săptămâna trecută veto-ul care dura de doi ani. Progresul decisiv a fost realizat vineri seara de către ambasadorii de la Bruxelles, care au adoptat o poziție comună în vederea continuării următoarei etape a negocierilor.

Decizia include o foaie de parcurs privind statul de drept și un plan de acțiune referitor la drepturile minorităților, principalul punct de divergență între Budapesta și Kiev. Planul de acțiune a fost modificat pentru a reflecta rezultatul consultărilor dintre cele două părți, conform Euronews.

Etapa oficială va avea loc luni, 15 iunie, la Luxemburg, unde UE va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate.

„Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense”, au declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Antonio Costa, președintele Consiliului European, într-o declarație comună.

„Extinderea reprezintă o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pe întreg continentul nostru”.

Într-o postare pe X, președinta Comisiei Europene a precizat că UE „a făcut un pas important înainte”.

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În total, procesul de aderare cuprinde șase clustere și 33 de capitole.

Primul cluster, denumit „Fundamentals” deoarece vizează statul de drept, drepturile omului și sistemul judiciar, marchează începutul acestui proces complex.

Ucraina dorește să deschidă toate clusterele în această vară pentru a demonstra populației sale, obosite de război, că perspectiva aderării la UE este la îndemână. Acest obiectiv este împărtășit de Comisia Europeană și de mai multe state membre. Cipru, țara care deține președinția rotativă, își propune să deschidă un cluster suplimentar înainte de sfârșitul lunii.

„Cu cât deschidem mai repede celelalte grupuri de reforme, cu atât mai bine”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE.

„În ciuda circumstanțelor dificile în care se află Ucraina, este important ca progresele în materie de reforme să fie menținute, deoarece, în cele din urmă, aceasta este cea mai bună garanție pentru un proces de aderare fără probleme și rapid.”

Totuși, deblocarea primului cluster nu înseamnă că procesul de aderare a Ucrainei va fi accelerat pentru a compensa cei doi ani de blocaj cauzat de veto-ul Ungariei. Statele membre doresc să păstreze integritatea și credibilitatea negocierilor, care ar trebui să se bazeze pe „merite”, și să evite ideile experimentale, precum „statutul de membru asociat” propus recent de cancelarul german.

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Editor : A.M.G.