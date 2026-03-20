Live TV

Republica Moldova va avea propriul sistem național de avertizare pentru situații de urgență, MD-ALERT. Cât va costa implementarea

Data publicării:
Guvernul Republicii Moldova a aprobat conceptul Sistemului de avertizare publică MD-ALERT. Foto: mai.gov.md

În situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova aflați în zone de risc vor primi mesaje de avertizare direct pe telefoanele mobile. Guvernul Republicii Moldova a aprobat conceptul Sistemului de avertizare publică MD-ALERT, similar sistemului RO-ALERT din România, care va permite informarea rapidă a populației în caz de pericol. Cetățenii vor primi alerte pe telefonul mobil în situații precum inundații, valuri de căldură extreme sau precipitații abundente, atunci când viața și sănătatea le sunt puse în pericol., relatează Ziarul de Gardă.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) promite că sistemul ar urma să devină operațional în anul 2027.

În prezent, Republica Moldova nu dispune de un mecanism eficient de avertizare publică, capabil să transmită în timp real mesaje către populație în situații de risc precum inundații, valuri de căldură extreme sau precipitații abundente. În acest context, instituirea unui sistem modern de alertare devine o necesitate pentru protejarea vieții și siguranței cetățenilor.

Sistemul MD-ALERT va fi operațional în anul 2027, va funcționa prin intermediul rețelelor de comunicații mobile și va utiliza tehnologii moderne care permit transmiterea mesajelor direct către persoanele aflate în zonele vizate. Instalarea unor aplicații suplimentare nu va fi necesară. Astfel, populația va fi informată rapid, iar autoritățile vor putea interveni mai eficient.

Costul estimat pentru implementarea Sistemului MD-ALERT este de aproximativ 5 milioane de euro, sumă care include și mentenanța pentru primii 5 ani, fiind acoperită integral dintr-un împrumut acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. După expirarea acestei perioade, costurile de întreținere, estimate la circa 340 de mii de euro anual, vor fi acoperite din bugetul de stat.

Guvernul a aprobat Programul național de dezvoltare a protecției civile pentru anii 2026–2030 - un document care stabilește acțiunile pentru îmbunătățirea măsurilor de prevenire și intervenție în situații de urgență. Programul pune accent pe dezvoltarea mecanismelor de avertizare, îmbunătățirea gestionării resurselor și creșterea nivelului de pregătire a populației și a autorităților.

De asemenea, documentul prevede o mai bună coordonare între instituții și alinierea la standardele europene, astfel încât intervențiile să fie mai rapide și mai eficiente, iar impactul dezastrelor să fie redus.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
2
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
steag cuba profimedia
3
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
4
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
N-au stat la discuții: sancțiune drastică pentru Israel!
Digi Sport
N-au stat la discuții: sancțiune drastică pentru Israel!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1049181433
Mesajul Maiei Sandu după ce o dronă cu explozibil a aterizat pe teritoriul Republicii Moldova
steag ue republica moldova
Comisia Europeană alocă 189 de milioane euro pentru Republica Moldova, după progrese în reforme
bou rus
Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat de MAE moldovenesc: „Nu comentez”
dsu
România trimite echipamente şi specialişti în R. Moldova după un incident de poluare pe Nistru. Chişinăul solicită ajutor de la UE
Belgrade
Serbia a devenit principala bază a serviciilor de informații ruse pentru desfășurarea de activități de sabotaj în Europa (Le Monde)
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan mai rămâne premier: Are sprijinul...
trump si netanyahu
Între Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar putea apărea foarte...
energie-cabluri-electrice-londra-profimedia
Comisia Europeană propune investiții de 30 miliarde de euro pentru...
bani lei portofel_shutterstock_662110411
Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 aduce bani în plus...
Ultimele știri
Veșnica dispută de la volan: cine conduce mai bine, femeile sau bărbații? Cum arată cifrele
„N-am făcut niciodată analize”. Românii care nu merg la medic cu anii. Ce arată datele celui mai recent studiu pe prevenție
Dilema anuală a șoferilor: când trecem la anvelopele de vară. Ce spune legislația din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Fanatik.ro
Ce pasiuni are noul fundaș de la Dinamo. Vorbește cu accent limba română și îl admiră pe Asasinul cu față de...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Tatăl fotbalistului de la FCSB, dezamăgit de ce i se întâmplă fiului său: ”Asta e viața!”
Adevărul
Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin
Playtech
Poți fi amendat dacă ai plantat flori sau arbuști în jurul blocului? Detalii importante pentru locatari
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii...
Newsweek
Casa de Pensii, cursă contra-cronometru pentru ca pensionarii să ia ajutoare la pensie de Paște. „Avem banii”
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit