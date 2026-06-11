Decizie neobișnuită în Italia. Pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Sardinia, turiștii cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu vor mai avea acces la umbrelele din zonele amenajate special. Măsura este menită să reducă turismul în exces, însă deja există voci care protestează.

Soluția pentru cei care vor să se bucure de plaja Punta Molentis, din sudul Sardiniei, una dintre cele mai frumoase din Italia, este, într-adevăr, să stea în soare. Internetul însă a luat deja foc atunci când au aflat de decizia autorităților locale, relatează Adela Mohanu, corespondenta Digi24 în Italia.

Turiștii care vor să meargă acolo în această vară au început să comenteze. Unii dintre ei întreabă, în glumă: „De unde pot să închiriez un copil pentru câteva ore? Pentru că acolo pot să ducă o umbrelă de soare doar copiii sub 10 ani, sau persoanele de peste 65 de ani, și doar una de familie”.

În plus, autoritățile au impus și o taxă de acces destul de prohibitivă, de 10 euro de persoană. Este însă una dintre ariile protejate de acolo, din Sardinia, care de anul trecut, din iulie, a fost închisă pentru că a avut loc un incendiu devastator, după ce turiștii au aprins focul în apropiere de pădurea de lângă plajă.

Ca atare, autoritățile spun că vor să protejeze plaja și să se ferească de asemenea incidente.

Măsuri restrictive împotriva turismului se iau și în alte zone din Italia. La Ezolo, de exemplu, lângă Veneția, s-a redus numărul de autorizații pentru șezlonguri cu umbrelă cu peste 20.000 și, în general, în Italia, prețurile pentru aceste plaje cresc foarte mult - cu 24% au crescut tarifele în ultimii 5 ani.

Există însă și un fenomen contrar: tot mai multe asociații de italieni care cer mai multe plaje libere, pentru că, spun ei, marea este a tuturor.

Editor : Liviu Cojan