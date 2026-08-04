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Restricții în R. Moldova: Evitarea utilizării lifturilor între 6:00 şi 9:00, optimizarea iluminatului şi reorganizarea activităţii

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stalpi de transport energie electrica
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Măsuri pentru sectorul energetic Măsuri pentru gestionarea deficitului de apă

Situația creată în sectorul energetic de seceta care a dus la scăderea nivelului apelor și în Republica Moldova impune luarea unor măsuri suplimentare pentru economisirea energiei. Comisia Naţională de Management al Crizelor din Republica Moldova a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situaţiei din sectorul energetic şi a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru, relatează News.ro.

Printre acestea se numără limitarea exporturilor comerciale de energie electrică în orele de consum maxim, reducerea consumului de energie în instituţii publice şi spaţii comerciale, precum şi restricţii privind utilizarea apei pentru activităţi neesenţiale, informează NewsMaker.md.

Totodată, S.A. „Energocom” va identifica şi contracta surse alternative de energie din România, Ucraina şi alte pieţe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziţie pentru următoarele 7-14 zile. „Moldelectrica” va intensifica cooperarea cu operatorii de transport al energiei din România şi Ucraina. Măsurile au fost aprobate în cadrul şedinţei Comisiei prezidate de premierul Vasile Tofan şi au ca scop asigurarea continuităţii serviciilor vitale şi protejarea populaţiei.

Măsuri pentru sectorul energetic

Potrivit deciziei, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate între orele 18:00 şi 22:00 pentru a proteja consumul intern în perioadele de vârf. Măsura va fi aplicată de Î.S. „Moldelectrica”, cu excepţia cantităţilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării.

Autorităţile au decis, de asemenea, să accelereze conectarea la reţea a instalaţiilor de stocare a energiei şi a centralelor fotovoltaice şi eoliene dotate cu baterii. În paralel, procedurile de autorizare pentru proiectele de generare şi stocare a energiei vor fi simplificate.

S.A. „Energocom” va identifica şi contracta surse alternative de energie din România, Ucraina şi alte pieţe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziţie pentru următoarele 7-14 zile. Totodată, „Moldelectrica” va intensifica cooperarea cu operatorii de transport al energiei din România şi Ucraina.

Comisia a aprobat şi măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Administratorii clădirilor publice şi ai spaţiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puţin 30%, acolo unde este posibil, şi vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate. Între orele 18:00 şi 06:00 vor fi oprite havuzurile, iluminatul decorativ, arhitectural şi publicitar, precum şi vitrinele iluminate.

Întreprinderile cu procese industriale energofage vor fi obligate să îşi reorganizeze activitatea astfel încât consumul major de energie să aibă loc în afara intervalelor 06:00-09:00 şi 18:00-23:00. Operatorii serviciilor de apă şi canalizare vor adapta funcţionarea pompelor pentru a reduce consumul de energie în aceleaşi intervale.

Administratorii blocurilor vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Măsuri pentru gestionarea deficitului de apă

În contextul nivelului scăzut al apei din Nistru, Comisia a introdus restricţii privind utilizarea apei potabile şi a apei din sursele de suprafaţă pentru activităţi neesenţiale, precum spălarea străzilor şi trotuarelor sau umplerea piscinelor şi bazinelor recreative. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesităţile esenţiale ale populaţiei.

Captarea apei şi irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise doar pe timp de noapte, între orele 21:00 şi 06:00, cu prioritate pentru culturile horticole. Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările în sectoarele unde nivelul apei va ajunge la praguri critice.

Pentru asigurarea continuităţii alimentării cu apă, autorităţile locale vor activa sondele de rezervă, iar operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calităţii apei. Totodată, S.A. „Apă-Canal Chişinău”, împreună cu autorităţile competente, vor efectua lucrările necesare pentru menţinerea alimentării cu apă a municipiului Chişinău.

În funcţie de evoluţia situaţiei, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va pregăti distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localităţile afectate.

De asemenea, operatorii economici industriali ale căror activităţi nu sunt esenţiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică vor trebui să reducă consumul de apă cu cel puţin 20%. Monitorizarea calităţii apei va fi intensificată prin efectuarea de analize de laborator.

 

Editor : M.C

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