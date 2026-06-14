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Restricții la vânzarea carburanților în Sankt Petersburg și Moscova, pe fondul temerilor privind aprovizionarea

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benzinarie
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Problemele de aprovizionare se extind în mai multe regiuni ale Rusiei

Benzinăriile din Moscova și Sankt Petersburg, în Rusia, au introdus limite cuprinse între 20 și 100 de litri de combustibil. De asemenea, s-au înregistrat penurii de benzină în Tatarstan. Autoritățile locale și companiile din sectorul energetic susțin că măsurile au un caracter preventiv și urmăresc evitarea cumpărărilor excesive care ar putea amplifica tensiunile de pe piață. Potrivit informațiilor publicate de agenția de presă UNN, anumite stații de alimentare au limitat cantitatea de combustibil care poate fi achiziționată de un client la o singură tranzacție, în unele cazuri plafonul fiind stabilit între 20 și 100 de litri, în funcție de tipul de carburant și de operator.

Situația a alimentat speculațiile privind apariția unor dificultăți de aprovizionare în anumite zone ale Federației Ruse, în condițiile în care, în ultimele luni, au fost semnalate periodic probleme logistice și întreruperi ale livrărilor în mai multe regiuni.

Conform relatărilor apărute în presa locală, stațiile operate de compania Tatneft în Moscova au introdus limite de până la 20 de litri pentru benzina AI-92 și AI-95 și până la 40 de litri pentru motorină. Alte rețele importante au adoptat măsuri similare, însă cu praguri mai ridicate.

În cazul unor stații Rosneft, limita raportată este de aproximativ 90 de litri per rezervor sau recipient, în timp ce anumite benzinării Lukoil permit achiziționarea a maximum 100 de litri de carburant la o singură bonificație fiscală sau tranzacție.

Restricții similare au fost semnalate și în Sankt Petersburg, unde unele benzinării au limitat cantitățile de combustibil disponibile pentru fiecare client. Autoritățile locale au declarat însă că nu există motive pentru panică și că stocurile regionale sunt suficiente pentru a acoperi necesarul de consum.

În paralel, măsuri temporare au fost raportate și în Republica Tatarstan. Reprezentanții administrației regionale au explicat că limitarea vânzărilor urmărește prevenirea apariției unei cereri artificiale și menținerea unei distribuții echilibrate a combustibilului.

Analiștii din sectorul energetic notează că astfel de măsuri sunt utilizate frecvent atunci când există riscul ca zvonurile privind eventuale penurii să determine șoferii și companiile să achiziționeze cantități neobișnuit de mari de carburant.

Problemele de aprovizionare se extind în mai multe regiuni ale Rusiei

Restricțiile apar într-un context în care presa rusă a relatat în ultimele săptămâni despre dificultăți de aprovizionare cu carburanți în diverse regiuni ale țării, inclusiv în Siberia și în Extremul Orient rus.

Locuitori din Ținutul Habarovsk și din alte zone îndepărtate au raportat întârzieri în livrările către stațiile de alimentare și perioade în care anumite tipuri de combustibil au lipsit temporar de la pompă. Deși autoritățile federale au respins ideea unei crize naționale, ele au recunoscut existența unor dezechilibre locale cauzate de factori logistici și de creșterea consumului.

Experții consideră că piața combustibililor din Rusia se confruntă cu o combinație de provocări, inclusiv distrugerea de către dronele ucrainene a instalațiilor de la cele mai importante rafinării, modificări ale fluxurilor de distribuție și presiuni generate de cererea internă ridicată din perioada de vară.

Guvernul rus a încercat în ultimii ani să stabilizeze piața internă prin măsuri administrative și prin limitarea exporturilor de produse petroliere în anumite perioade, pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor și a evita creșteri accentuate ale prețurilor.

 

Editor : M.C

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