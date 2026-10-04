Resturi ale avionului medical dispărut în largul SUA, găsite de Paza de Coastă

Paza de Coastă americană a găsit resturi ale avionului medical dispărut sâmbătă dimineața în largul coastei de nord-est a Statelor Unite, potrivit Agerpres, care citează AFP. Aeronava decolase din Bermuda și se îndrepta spre Boston, iar la bord se aflau șase persoane.

Echipele de căutare au identificat o zonă cu resturi asociată aeronavei dispărute, a anunțat Paza de Coastă pe platforma X. Operațiunile de căutare au continuat pe parcursul nopții.

Contactul cu avionul, un Gulfstream G100, a fost pierdut în jurul orei locale 01:30. La bord se aflau doi piloți, doi membri ai personalului medical, un pacient și un membru al familiei acestuia. Potrivit companiei care opera aeronava, patru dintre persoanele aflate la bord erau cetățeni canadieni, iar două erau din Bermuda.

Aeronava aparținea companiei canadiene Latitude Air Ambulance, care operează zboruri pentru evacuare medicală și repatriere și are o flotă de zece aeronave.Paza de Coastă americană urmează să ofere noi informații duminică dimineață, în cadrul unei conferințe de presă.

Editor : A.R.