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Video „Resturi de dronă” găsite în Lituania după o încălcare a spațiului său aerian

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Zona în care sunt căutate fragmentele de dronă a fost încercuită, accesul este oprit. Foto Donatas Dilys Facebook
Zona în care sunt căutate fragmentele de dronă a fost încercuită, accesul este oprit. Foto: Donatas Dilys/Facebook
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Resturi care se presupune că provin de la o dronă au fost găsite în nordul Lituaniei după ce un obiect neidentificat a încălcat spațiul aerian al țării duminică, declanșând alerte în Lituania și în Letonia vecină, relatează TVPWorld.

Se crede că obiectul s-a deplasat spre nord din Polonia, a declarat reporterilor ministrul Apărării din Lituania, Robertas Kaunas.

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El a menționat că a propus, de asemenea, o anchetă comună împreună cu omologul său polonez, în timp ce armata poloneză a declarat că investighează, la rândul său, o posibilă încălcare a spațiului aerian.

Lituania emisese anterior o alertă roșie în regiunile nordice Panevėžys și Šiauliai, îndemnând locuitorii să se adăpostească, înainte de a anula alerta mai târziu în cursul dimineții.

A drone has been identified in Northern Lithuania, south of Panevėžys. Kaunas international airport has been closed until 8:00 AM as a result and red alerts have been sent out. https://t.co/XZWqJfzepm

— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) October 18, 2026

Al doilea aeroport ca mărime al țării, Kaunas, a fost închis temporar, iar avioane de vânătoare ale NATO au fost mobilizate pentru a investiga obiectul neidentificat.

Însă vizibilitatea redusă cauzată de acoperirea norilor i-a împiedicat pe piloți să identifice vizual ținta. Autoritățile au declarat că obiectul nu a fost doborât.

Fragmente mici, despre care se crede că provin de la dronă, au fost descoperite ulterior în jurul satului Juodzionys, lângă granița Lituaniei cu Letonia. Conform autorităților din Kaunas, unele resturi au lovit un vehicul civil.

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Locuitorii au raportat, de asemenea, că au auzit o explozie puternică, dar autoritățile nu au stabilit încă dacă obiectul transporta explozibili. Oficialii au declarat că principalele componente sunt încă căutate.

„Ceea ce pare a fi o dronă a explodat deasupra părții de nord a țării, reprezentând un pericol pentru populația civilă. Specialiștii noștri lucrează în prezent la fața locului”, a declarat Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei.

Incidentul reprezintă cea mai recentă incursiune a unei drone într-o țară de pe flancul estic al NATO și survine pe fondul îngrijorărilor crescânde din Polonia și țările baltice cu privire la extinderea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Oficialii lituanieni au îndemnat locuitorii să nu se apropie și să nu atingă resturile suspecte și să raporteze descoperirile serviciilor de urgență.

Editor : M.C

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