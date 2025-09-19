Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, anunţă poliţia militară

Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliţia militară poloneză, la peste o săptămâna după ce forţele armate poloneze, susţinute de avioane NATO, au doborât mai multe drone ruseşti pătrunse în spaţiul său aerian, informează Reuters.

Filiala din Lublin a poliţiei militare poloneze urma să efectueze joi investigaţii privind obiectele descoperite, au declarat autorităţile pe reţeaua X.

Săptămâna trecută, Polonia a declarat că în spaţiul său aerian au pătruns drone ruseşti în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Rusia a declarat că nu a vizat Polonia.

Împotriva dronelor ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei au fost ridicate de la sol avioane de vânătoare F-16 poloneze şi F-35 olandeze, staţionate în Polonia în cadrul forţelor NATO.

Editor : A.P.