Live TV

Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, anunţă poliţia militară

Data actualizării: Data publicării:
drone polonia militari politie
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliţia militară poloneză, la peste o săptămâna după ce forţele armate poloneze, susţinute de avioane NATO, au doborât mai multe drone ruseşti pătrunse în spaţiul său aerian, informează Reuters.

Filiala din Lublin a poliţiei militare poloneze urma să efectueze joi investigaţii privind obiectele descoperite, au declarat autorităţile pe reţeaua X.

Săptămâna trecută, Polonia a declarat că în spaţiul său aerian au pătruns drone ruseşti în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Rusia a declarat că nu a vizat Polonia.

Împotriva dronelor ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei au fost ridicate de la sol avioane de vânătoare F-16 poloneze şi F-35 olandeze, staţionate în Polonia în cadrul forţelor NATO.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan in parlament
Bolojan discută cu reprezentanții marilor magazine despre plafonarea...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu: „O parte din români privesc războiul de pe balcon”. E...
fruct de avocado
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Managerul spitalului din Caransebeş, ridicat de procurorii DNA pentru...
Ultimele știri
Lupta oamenilor lui Trump cu știința: vaccinul contra rujeolei nu mai este recomandat, contrar avizelor medicilor
Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică
Surorile lui Maradona rămân fără miliarde de pesos. Acuzațiile aduse lor de către justiția argentiniană
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
javelin
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia
Poland closes border
Închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus blochează o rută comercială de 25 de miliarde de euro. Shein și Temu, victime
Eurofighter Typhoon
Integrarea rachetelor ghidate cu laser APKWS ar putea transforma Eurofighter Typhoon într-un „ucigaș de drone low-cost”
Cabluri submarine
Nave și drone rusești de recunoaștere spionează cablurile submarine și conductele din Europa. Care ar fi consecințele distrugerii lor
Wroclaw
Un polonez care a împușcat un român într-un mall, crezând că e ucrainean, a fost pus sub acuzare la Wroclaw
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot stadionul: ”S-au încurcat”
Pro FM
Părinții ei și-au refăcut fiecare viața după divorț. Ce crede Miley Cyrus despre poveștile de dragoste pe...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Guvernul nu are bani să indexeze pensiile. Cheltuie milioane să știe cât timp le mai țin „înghețate”
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Recenzii de 5 stele pentru noul thriller cu Leonardo DiCaprio. „Monumental”, „Filmul anului”, „Excelența, o...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”