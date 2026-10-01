Live TV

Rețea de propagandă în interesul Rusiei, destructurată în Macedonia de Nord: mesajele exploatau tensiunile cu vecinii bulgari

Data publicării:
fake news rusia
Foto: Guliver/ GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Autorităţile din Macedonia de Nord au anunţat joi că au identificat o reţea de propagandă în serviciul intereselor ruse, suspectată că ar fi utilizat zeci de site-uri de internet pentru a incita la „ură etnică şi naţională”, relatează AFP.

Potrivit media locale, dosarul ar avea legătură cu zeci de site-uri de internet, profiluri şi pagini pe reţelele de socializare, care difuzau în limba macedoneană informaţii false, atingând puncte sensibile ale conflictului identitar între macedoneni şi bulgari.

Cele două ţări se opun în special asupra originii limbii şi identităţii macedonenilor. Sofia consideră macedoneana ca limbă provenită din bulgară şi revendică ca bulgare mai multe personalităţi istorice pe care Macedonia de Nord le prezintă ca aparţinând istoriei sale naţionale, scrie Agerpres.

Agenţia de securitate naţională macedoneană a anunţat că a deschis o anchetă vizând un cetăţean macedonean, suspectat că ar întreţine legături cu actori străini, aflaţi la originea reţelei de propagandă.

Domiciliul suspectului a fost percheziţionat în 18 septembrie şi unele obiecte i-au fost confiscate pentru a fi expertizate, potrivit agenţiei. Bărbatul este suspectat în special de incitare la ură naţională, rasială şi religioasă, de divulgarea unui secret oficial şi de difuzarea unor conţinuturi rasiste şi xenofobe printr-un sistem informatic.

„Adevăraţii actori ai acestei reţele de propagandă, care serveşte interesele ruseşti, se ascund după pseudo-portaluri clonate înregistrate sub un nume de domeniu macedonean, a indicat agenţia.

Aceste site-uri false, legate - potrivit agenţiei - de structuri politice regionale proruse, serveau la difuzarea unor conţinuturi vizând „subminarea încrederii în instituţii şi încurajarea urii etnice şi naţionale”, precum şi la compromiterea procesului de aderare a ţării la Uniunea Europeană, a adăugat instituția.

Media macedonene au citat exemple de informaţii false, afirmând de exemplu că sute de mii de macedoneni ar fi plătit pentru a obţine naţionalitatea bulgară, iar aceste publicaţii suscitau apoi sute de comentarii polemice, uneori însoţite de insulte naţionaliste.

Macedonia de Nord a deschis oficial negocieri cu UE în iulie 2022 pentru aderare la aceasta. Procesul rămâne totuşi blocat din cauza lipsei unui amendament la Constituţie care să recunoască în special minoritatea bulgară, condiţie înscrisă într-un compromis încheiat cu Sofia.

Macedonia de Nord, membră a NATO din 2020, s-a aliniat sancţiunilor europene adoptate împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei. Comisia Europeană estimează într-un raport din 2025 că această ţară rămâne expusă ingerinţelor străine, dezinformării şi altor forme de ameninţări hibride.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu saluta cu mana
1
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
sustinatoare dilie
4
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
Kelemen Hunor.
5
Kelemen Hunor: Dacă PSD nu l-a votat pe Siegfried Mureșan, nici PNL nu îl va vota pe...
Cosmin Bodea a făcut infarct
Digi Sport
Cosmin Bodea a făcut infarct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rumen radev
Premierul Bulgariei respinge acuzațiile că este prorus și critică UE pentru că se concentrează prea mult pe „arme și bani”
rumen radev si putin profimedia
Bulgaria pledează pentru un dialog UE - Moscova, pe fondul „riscului” nuclear
Ilian Filipov
Atac armat în Bulgaria: Proprietarul PIMK și al clubului Botev Plovdiv a fost împuşcat în cap
Tar Samuil statue, Sofia, Bulgaria
„Acord istoric”: Grecia va restitui Bulgariei rămăşiţele ţarului Samuil
kimberly bg
Scandalul „KimberlyGate” ajunge la Sofia. Cu cine s-a întâlnit ambasadoarea americană în timpul vizitelor în Bulgaria
Recomandările redacţiei
vladimir putin in birou
Vladimir Putin avertizează: „Toate armele” vor fi folosite în cazul...
Eugen Tomac
Tomac: „Alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin”. Ce spune...
Standard and Poors
România așteaptă ratingul S&P. Nazare: Am mare încredere, au fost...
incendiu sibiu
Incendiu cu degajări mari de fum la o staţie de sortare-reciclare...
Ultimele știri
Donald Trump amenință Iranul cu „lovituri foarte puternice” după atacul FlyDubai, dacă se va dovedi o implicare a Teheranului
Fotbal: Gică Hagi, despre meciul Polonia - România de vineri: „Sunt două echipe rănite, ambele îşi doresc să câştige”
Edi Rama, către „prietenii democrați” din SUA: „Dacă nu-l puteți învinge pe Trump în America, nu veniți în Albania să vă răzbunați”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din octombrie 2026 pentru fiecare zodie. Data pe care trebuie să o încercuiești în...
Cancan
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Fanatik.ro
Giovanni Becali, șocat după ce a auzit promisiunea lui Reghe la FCSB: “Bă, ăsta nu e sănătos!”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Cu cât a fost amendat Gabi Torje, de fapt, după episodul «Steaua e numai una»: „Nici nu aveam salariul atât...
Adevărul
Mai există o cale de dialog între PNL și PSD? Un acord între cele două ar duce la încheierea crizei politice...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a aflat motivul pentru care și-a omorât prietenul din copilărie. L-a împușcat în fața casei
Pro FM
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, la doi ani și jumătate după ce au lăsat Bucureștiul pentru viața la sat: "Noi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
Lacul care aproape că a dispărut. În doar 10 ani, suprafața lui s-a redus cu peste 90%: „Era plin de pescari...
Newsweek
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu anunță că pensiile vor crește. Probabil, se gândesc la procente diferite
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Momentul când o șopârla scapă din gura unui șarpe. Imaginile cu lupta celor două reptile sunt virale
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Victoria Lungu a izbucnit în lacrimi la cununia fiicei sale. Ce s-a întâmplat pe scările de la Starea Civilă