Rețea rusă de spionaj care pregătea asasinate inclusiv în UE, destructurată în Ucraina. Printre membri sunt și cetățeni moldoveni

Rețea rusă de spionaj care pregătea asasinate inclusiv în UE, destructurată în Ucraina.

O reţea de agenţi ai serviciilor secrete ruse, care pregătea asasinate şi atentate teroriste în Ucraina, dar şi în state ale Uniunii Europene, a fost descoperită în urma unei operaţiuni internaţionale, a anunţat luni poliţia ucraineană. Potrivit autorităţilor, printre membrii reţelei se numără, între alţii, cetăţeni din Republica Moldova şi Grecia, scrie News.ro.

Reţeaua era formată din cetăţeni ai mai multor state, printre care Ucraina, Rusia, Belarus, Republica Moldova, Georgia, Letonia şi Grecia. Membrii îndeplineau roluri diferite, de la culegerea de informaţii şi logistică până la pregătirea mijloacelor pentru comiterea crimelor. Comunicarea se realiza prin canale securizate, folosind conturi anonime şi cartele SIM temporare, scrie NewsMaker.md.

În cadrul operaţiunii au fost efectuate reţineri în Lituania şi alte state ale Uniunii Europene, precum şi percheziţii în Ucraina, Polonia şi Grecia.

Poliţia ucraineană a documentat contacte directe ale unor membri ai reţelei cu reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse, dar şi recrutarea unor cetăţeni ucraineni pentru executarea misiunilor, inclusiv minori, persoane vulnerabile social şi persoane strămutate intern, considerate mai uşor de manipulat.

Finanţarea activităţii se realiza printr-un sistem pe mai multe niveluri, cu persoane interpuse, instrumente bancare şi criptomonede.

Printre potenţialele victime se numărau jurnalişti ucraineni, un ofiţer al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei, un opozant rus şi un activist lituanian proucrainean care critica public politica Rusiei. Membrii reţelei supravegheau ilegal aceste persoane, colectau informaţii despre locurile în care se aflau, traseele şi contactele lor, urmând să le lichideze fizic.

Autorităţile lituaniene au formulat acuzaţii în cazul a 13 persoane, dintre care 9 au fost reţinute, iar pentru alte 4 au fost emise mandate europene de arestare.

Trei dintre membrii reţelei reţinuţi în străinătate au fost deja transferaţi în Lituania.

Nu este prima dată când cetăţeni moldoveni apar în dosare legate de reţele de spionaj rus care pregăteau asasinate în Ucraina, menţionează NewsMaker. Pe 19 februarie, poliţia din Republica Moldova şi organe de aplicare a legii din Ucraina au desfăşurat acţiuni comune într-un caz în care se punea la cale lichidarea fizică a mai multor persoane publice din Ucraina, activităţi calificate ca fiind „dirijate de serviciile speciale ruseşti”.

A doua zi, Procuratura Generală a Ucrainei anunţa destructurarea reţelei şi preciza că organizatorul grupării este un cetăţean al Republicii Moldova în vârstă de 30 de ani, recrutat de serviciile secrete ruseşti. În total, 11 cetăţeni moldoveni au fost reţinuţi în cadrul investigaţiei, şapte de autorităţile ucrainene şi patru pe teritoriul Republicii Moldova.

Organizatorul reţelei a fost identificat ca Şepeli Nicolae Andrei, condamnat anterior în Rusia pentru trafic de droguri şi graţiat în 2022 de preşedinta Maia Sandu. Pe 19 februarie, Preşedinţia a anunţat că Maia Sandu şi-a anulat decretul de graţiere.

