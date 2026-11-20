Parchetul ucrainean a anunţat vineri extrădarea către ţări neprecizate a 39 de persoane acuzate că făceau parte dintr-o reţea specializată în acţiuni de înşelăciune care vizau cetăţeni din state ale Uniunii Europene prin apeluri telefonice efectuate din Ucraina.

Operaţiunea autorităţilor ucrainene, la care au mai participat Republica Cehă, Letonia şi Lituania, a condus la închiderea mai multor centre de apel (call-center) care operau din apartamente din regiunea Hmelniţki, în partea central-vestică a Ucrainei. Un alt centru de apel a fost închis în regiunea vecină Viniţia, relatează EFE, citată de Agerpres.

Potrivit procurorului general al Ucrainei, Anton Kovalski, reţeaua destructurată avea legături cu cartelul de droguri „Himprom”, condus de cetăţeanul rus Egor Burkin, alias „Mexicanul”, şi care operează atât în Ucraina, cât şi în Rusia.

Detaliile despre această operaţiune împotriva centrelor de apel – care în Ucraina acoperă o întreagă industrie clandestină cu mii de persoane angajate şi care obţine mari sume de bani – sunt dezvăluite după ce Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) a anunţat toamna aceasta aşa-numita „Operaţiune Cartagina”, în urma căreia mai mulţi oficiali de rang înalt ai statului ucrainean sunt investigaţi pentru presupusa implicare în reţeaua de fraudă prin intermediul centrelor de apel.

Unul dintre aceşti oficiali este chiar un general al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), iar un altul se numără printre ofiţerii de rang înalt ai poliţiei ucrainene.

De asemenea, agenţia ucraineană anticorupţie a efectuat în septembrie o percheziţie la biroul procurorului general de la acea vreme, Ruslan Kravcenko, în urma suspiciunilor că în interiorul instituţiei conduse de acesta exista un sprijin pentru acel grup infracţional. La scurt timp apoi, Kravcenko a fugit din ţară şi locuieşte acum în străinătate.

Editor : M.B.