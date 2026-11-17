Rețeaua cu grad ridicat de confidențialitate pe care Agenția Națională de Securitate a SUA o utilizează pentru comunicațiile sale interne este în pană, a relatat în exclusivitate CNN marți, citând cinci persoane familiarizate cu situația, informează Reuters.

Agenția încerca să evalueze amploarea problemei, dar nu existau dovezi imediate ale unui atac cibernetic, a relatat CNN.

NSA nu a răspuns imediat la un mesaj prin care i se solicita un comentariu cu privire la întreruperea semnalată, precizează Reuters.

Reuters nu a putut determina imediat amploarea sau durata întreruperii. Știrea vine pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la o serie de probleme tehnice, în special defecțiuni care au blocat traficul aerian din SUA și au provocat o întrerupere a serviciului de e-mail Microsoft zilele trecute.

Vineri, Administrația Federală a Aviației a luat măsura excepțională de a declara o suspendare a zborurilor la nivel național, blocând complet traficul aerian din SUA în urma unei întreruperi a serviciilor de telecomunicații survenite în timp ce un contractor federal moderniza routerele, potrivit secretarului Transporturilor, Sean Duffy. Luni, aplicația de mobile banking a Chase Bank a încetat să funcționeze din cauza a ceea ce compania a numit o „eroare de software”, în timp ce, după câteva ore, o altă întrerupere a afectat compania United Airlines, pe care aceasta a atribuit-o, de asemenea, unei „probleme de natură tehnică”. Într-un interviu acordat marți dimineață postului CNBC, secretarul Securității Interne, Markwayne Mullin, a afirmat că există „certitudine deplină” că SUA nu se confruntă cu un atac cibernetic în curs, iar recentele întreruperi tehnice au fost cauzate de faptul că tehnologia care evoluează rapid a copleșit sistemele învechite. În schimb, secretarul pentru Securitate Internă a afirmat că firmele „impun noi tehnologii peste sisteme informatice cu adevărat vechi, iar acest lucru pare pur și simplu să suprasolicite sistemul”, prevăzând ulterior că SUA se vor confrunta cu mai multe întreruperi ale serviciilor în viitor.

Președintele SUA, Donald Trump, a minimizat marți importanța acestor întreruperi, afirmând că astfel de probleme sunt inevitabile. „Se întâmplă astfel de lucruri”, a declarat Trump reporterilor din Manila, când a fost întrebat despre întreruperi. „E în regulă.”

Editor : M.C