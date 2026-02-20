Live TV

Rețeaua Ministerului italian de Interne a fost lovită de un atac cibernetic al hackerilor chinezi

Data publicării:
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Hacker. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Cooperarea judiciară dintre Italia și China este tensionată

Între 2024 și 2025, rețeaua Ministerului italian de Interne a fost lovită de un atac cibernetic al hackerilor chinezi, relatează Euronews Italia, care citează un articol din cotidianul La Repubblica. Scopul, potrivit celor relatate de ziarul La Repubblica, a fost furtul de informații confidențiale despre aproximativ 5.000 de agenți DIGOS, inclusiv cei angajați în urmărirea disidenților chinezi.

Cotidianul relatează că în urma unui atac cibernetic asupra Ministerului de Interne din Italia care a avut loc între 2024 și 2025, un grup de hackeri chinezi a obținut o listă care conținea numele, funcțiile și sediile operaționale a 5.000 de agenți din cadrul Diviziei de Investigații Generale și Operațiuni Speciale (DIGOS). Au fost furate informații privind profilurile profesionale ale anchetatorilor implicați în cele mai sensibile operațiuni, de la lupta împotriva terorismului la supravegherea comunităților străine, până la identificarea și controlul disidenților chinezi prezenți în țară.

Furtul de date a avut loc în contextul în care Italia și China au convenit să consolideze cooperarea judiciară în domeniul drogurilor, criminalității cibernetice, traficului de persoane și criminalității organizate. În 2024, ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, s-a întâlnit la Beijing cu omologul său chinez, Wang Xiaohong.

Cooperarea judiciară dintre Italia și China este tensionată

La Repubblica subliniază cum, în cadrul anchetei privind criminalitatea organizată chineză din localitatea Prato, regiunea Toscana, autoritățile chineze au fost de acord, pentru prima dată, să răspundă la o solicitare din partea magistraților italieni. Astfel, pe 25 noiembrie 2025, la Parchetul din Prato a sosit o delegație de la Beijing pentru a colabora la numeroase anchete privind crime, trafic ilegal și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, începand din 2024, în zona Prato au loc lupte pentru controlul rețelei de producție ilegală și al celor mai profitabile sectoare ale acesteia. Potrivit autorităților, conflictul a ajuns și în Europa, unde au avut loc mai multe incidente în Spania și Franța.

În timpul întâlnirii de la Parchetul din Prato, China a solicitat acces la dosarele cazului și a propus formarea unei echipe comune de anchetatori, în timp ce autoritățile italiene au subliniat că activitățile de investigație trebuie să respecte canalele oficiale: comisii rogatorii, procedurile Interpol și acordurile definite prin tratate bilaterale.

Între timp, autoritățile de la Roma încep să se teamă că Beijingul știe deja prea multe, iar în timpul unei întâlniri, solicitate de China, cu șeful poliției Vittorio Pisani izbucnesc tensiuni. În timp ce Beijingul și-a demonstrat cooperarea în lupta împotriva criminalității, încercările Chinei de a aduna informații despre structurile de investigație italiene și despre colaboratorii care lucrează pentru aceeași rețea criminală ridică îndoieli.

Conform reconstituirii ziarului, la scurt timp după aceea, dialogul s-a întrerupt complet, după ce ministrul Pisani a cerut o serie de explicații pe care China a refuzat să le dea, în special cele privind intruziunea cibernetică în rețeaua Ministerului de Interne. Italia a suspendat cooperarea, suspendând patrulele comune în orașele cu o prezență puternică chineză și antrenarea agenților chinezi în Italia.

