Live TV

Video „Rețeaua morții”. NATO va folosi inteligența artificială pe Flancul Estic, inclusiv în România, pentru contracararea amenințărilor ruse

Data publicării:
soldat inteligenta artificiala informatii computer AI ia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Noua Cortină de Fier Noua strategie Mașinile luptă primele Lecții din Ucraina

NATO va apăra Flancul Estic cu inteligență artificială. Alianța va dezvolta o rețea care va aduna, într-un singur loc, informațiile obținute de sateliți, drone, și alte sisteme, din mai multe state membre, inclusiv din România. Întregul sistem va fi construit pentru ca amenințările să fie identificate mult mai rapid decât în prezent.

De-a lungul flancului estic al NATO, alianța militară nu mai mizează exclusiv pe tancuri, avioane de vânătoare și trupe. În schimb, construiește o vastă rețea digitală de luptă alcătuită din mii de senzori, drone, sateliți și inteligență artificială. Obiectivul: detectarea cât mai timpurie a unui atac asupra națiunilor aliate și blocarea atacatorului înainte ca acesta să poată pătrunde mai adânc pe teritoriul Alianței, scrie Business Insider.

Conceptul se numește „Inițiativa de descurajare a flancului estic” (EFDI). În documentele obținute de publicația germană BILD — care face parte, alături de Business Insider, din Rețeaua Globală de Reporteri Axel Springer — este identificat în mod explicit un potențial adversar: Rusia. Scopul este nu numai de a contracara avantajul Rusiei în ceea ce privește numărul și dinamica — efective numeroase și avansuri rapide —, ci și de a descuraja Moscova să lanseze un atac încă de la început. NATO se referă la acest principiu ca la „descurajarea prin prevenire”. Se preconizează că strategia se va baza pe sisteme de la Palantir și alți contractori occidentali de prim rang din domeniul apărării.

Noua strategie creează o vastă rețea ghidată de inteligență artificială pentru a detecta și lovi ținte — similară cu rețeaua puternică pe care Rusia a construit-o în lupta împotriva Ucrainei. Dar acesta este doar începutul unei schimbări mult mai ample, în care sistemele fără echipaj, precum dronele de atac și turelele cu mitraliere controlate de la distanță, vor constitui prima linie de apărare a NATO.

Noua Cortină de Fier

După aderarea Finlandei la NATO în 2023, granița comună a Alianței cu Rusia s-a extins semnificativ. Astăzi, granița estică a NATO se întinde de la Finlanda, trecând prin Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, până la România, la Marea Neagră. Aceasta include, de asemenea, granița cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. De-a lungul întregii acestei linii, EFDI are rolul de a consolida apărarea Alianței printr-un sistem de senzori, drone, rețele de comandă și forțe militare convenționale.

Timp de decenii, NATO s-a bazat pe principiul „descurajării prin pedeapsă”. Ideea era că, dacă Rusia ar ataca teritoriul NATO, tancurile, artileria, avioanele de vânătoare și trupele terestre ar respinge atacul și ar recuceri ulterior teritoriul pierdut. Aceste capacități convenționale vor rămâne coloana vertebrală a apărării NATO. Tancurile Leopard 2, tancurile M1 Abrams, lansatoarele de rachete HIMARS, artileria și avioanele de vânătoare F-35 vor continua să joace un rol esențial.

Ceea ce este nou, însă, este un nivel suplimentar de apărare. Scopul său este de a detecta, întârzia și angaja adversarul înainte ca forțele terestre convenționale ale NATO să intre în contact cu acesta, permițând acestor forțe să-și păstreze puterea de luptă și să fie angajate doar în momentul decisiv.

„EFDI nu înlocuiește tancurile, artileria, avioanele de vânătoare sau soldații”, a declarat maiorul Matt Blubaugh, purtător de cuvânt al Armatei SUA pentru Europa și Africa. „Este concepută pentru a contribui la menținerea puterii lor de luptă și pentru a oferi comandanților mai mult timp și un avantaj în luarea deciziilor.”

Noua strategie

Când oamenii se gândesc la apărarea frontierelor, își imaginează adesea ziduri, tranșee antitanc sau soldați care păzesc garduri. EFDI nu este nici un zid, nici o nouă linie de front. În schimb, este o arhitectură de apărare distribuită care susține întregul flanc estic al NATO, de la Finlanda până în România. Documentele NATO se referă frecvent la o „rețea a morții” ( „Kill Web”). Termenul descrie o rețea digitală strâns interconectată. Dacă un nod cedează, celelalte îi preiau imediat funcțiile.

Aceste noduri includ sateliți pe orbită, drone de recunoaștere, sisteme radar, senzori terestri, camere video și mijloace de supraveghere electronică. Împreună, acestea colectează continuu informații despre activitatea de-a lungul flancului estic al NATO.

În trecutul recent, angajarea unei ținte nou detectate dura adesea mult timp.

O dronă, de exemplu, raporta mai întâi ținta către cartierul general, unde informația era analizată înainte ca un ordin de tragere să fie transmis prin intermediul comandanților tactici către o unitate militară, cum ar fi o escadrilă. Acest proces consuma timp prețios.

În viitorul apropiat, informațiile colectate de toți membrii NATO vor fi integrate într-o rețea digitală comună și distribuite imediat. Inteligența artificială va analiza datele în timp real, ajutând comandanții să construiască o imagine operațională comună cât mai repede posibil.

Se preconizează că noua strategie va integra tehnologii provenite de la o gamă largă de furnizori din domeniul apărării, prin intermediul abordării NATO bazate pe arhitectură deschisă. Elementul central îl constituie sistemul Maven Smart System (MSS) al companiei Palantir, care servește drept „creierul” AI al EFDI, procesând date de la senzori din toate domeniile și facilitând luarea mai rapidă a deciziilor. Inițiativa integrează, de asemenea, sisteme precum drona de interceptare Merops AI a companiei Perennial Autonomy, alături de capacități oferite de companii precum RTX, Rheinmetall, Saab, Lockheed Martin și Boeing, toate conectate prin intermediul rețelei de bază de date EFDI într-o rețea unificată de tip „de la senzor la trăgător”.

În termeni practici, dacă o dronă detectează o formațiune blindată rusă, informația va fi imediat verificată încrucișat cu imagini satelitare, date radar și informații de la senzori terestri. Comandanții pot apoi selecta ce arme — precum drone, artilerie, lansatoare de rachete sau alte arme — ar trebui să atace ținta. Armele pot fi alese în funcție de raza lor de acțiune, de probabilitatea de a lovi ținte în mișcare sau statice, precum și de importanța țintelor.

NATO rezumă principiul în trei pași simpli: „Vezi primul. Decide primul. Lovește primul.”

Mașinile luptă primele

Se preconizează că și linia frontului în sine se va schimba semnificativ. Conform planurilor NATO, sistemele fără echipaj ar fi primele care s-ar confrunta cu o forță atacatoare. Se are în vedere o zonă avansată în care dronele, roboții terestri, senzorii și alte sisteme autonome să angajeze inamicul înaintea trupelor convenționale.

Ideea este simplă: mașinile — nu soldații — ar trebui să absoarbă atacul inițial. Acest lucru economisește timp și protejează formațiunile de luptă de pe linia frontului ale NATO.

„EFDI ne oferă timp și claritate, dar, în cele din urmă, soldații, tancurile și aeronavele sunt în continuare necesare pentru a asigura și a menține controlul asupra teritoriului”, a spus Blubaugh.

Lecții din Ucraina

Războiul din Ucraina a modelat noul concept. NATO încorporează lecțiile învățate de armata ucraineană direct de pe câmpul de luptă.

Mai precis, mii de drone ieftine, sisteme robotizate și senzori sunt menite să completeze armele convenționale și să compenseze avantajele Rusiei în ceea ce privește numărul și dinamica — capacitatea sa de a mobiliza un număr mare de trupe și de a avansa rapid.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Gabi-Muresan
2
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
iran-teheran - 3 martie 2026
4
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
Digi Sport
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
husseyin-bagci
„Marea Neagră nu mai este un lac rusesc”. Ce rol joacă alianța dintre Turcia și România, țara cu care Ankara are „zero probleme”
Iranian Children And Pro-Government Rally, Tehran - 12 Jan 2026
Iranul acuză NATO de „agresiuni împotriva poporului său”. Mesajul dur transmis de Teheran după summitul Alianței de la Ankara
Mark Rutte, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan
NATO a trecut cu bine la Ankara peste o nouă „furtună” Trump, dar urmează alta: Revizuirea prezenţei trupelor americane în Europa
Emmanuel Macron, Summit NATO Ankara
Umbra lui Marine Le Pen la summitul NATO: Șansele ca moștenirea lui Macron să supraviețuiască următorului președinte francez
Avion Lockheed Martin F-16C Block 52
NATO anunță că va extinde misiunea de poliție aeriană din regiunea baltică. Competențe mai ample pentru avioanele Alianței
Recomandările redacţiei
mina marina
Radu Miruță: Încă cinci drone marine au fost distruse în Marea...
psd
PSD cere formarea de urgență a Guvernului: Blocajul politic poate...
Delayed Ryanair Athens Airport
Incident grav la bordul unui avion care decolase din Grecia. Un...
catalin chereches la iesirea din inchisoare
Cătălin Cherecheș a fost eliberat condiționat. Primele declarații ale...
Ultimele știri
Opt bărbaţi care ar fi plănuit un atac la Casa Albă de ziua lui Donald Trump au fost inculpați. „Un scenariu extrem de violent”
CM 2026. Cine e suporterul norvegian care nu se lasă influențat de „Viking row”. „Nu voi vâsli”
Marcel Ciolacu și Dragoș Pîslaru se ceartă, pe Facebook, pe banii din PNRR și reformele întârziate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie influentă de 63 de ani are o relație cu un tânăr de 25 de ani. Fiica ei "a luat-o razna" când a...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
Legenda din România care l-a încurajat pe Florin Prunea după gafa cu Suedia de la Mondialul SUA ’94: ”N-o să...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Echipa lui Neluţu Varga l-a prezentat oficial pe fostul golgheter al Serbiei...
Adevărul
Scene de groază într-un avion Ryanair: pasager aspirat parțial prin geamul spart. „Capul și umerii îi erau în...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Sadio Mane a făcut anunțul, după eliminarea de la Cupa Mondială!
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Presa franceză, despre frații Pavăl după preluarea gigantului de retail Carrefour România: „Un ofertant...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...