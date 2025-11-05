Retragerea trupelor americane din România stârnește revoltă în Congresul SUA. Pentagonul, acuzat că ascunde informații

Congresmenii americani, republicani și democrați deopotrivă, și-au exprimat nemulțumirea față de Pentagon, acuzând lipsa de transparență privind deciziile de securitate națională, inclusiv planurile de retragere a unor trupe americane din România. Într-o audiere tensionată, oficialii Departamentului Apărării au fost criticați pentru că nu au informat Congresul și pentru că ar submina politicile președintelui Donald Trump, relatează Reuters.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a încercat să controleze fluxul de informaţii despre cea mai puternică armată din lume şi le-a spus angajaţilor Pentagonului că trebuie să obţină permisiunea înainte de a interacţiona cu membrii Congresului.

În timpul unei audieri de peste două ore în Comitetul Senatului pentru Servicii Armate, legislatorii au declarat că înalţii oficiali ai Pentagonului nu răspund la întrebările şi preocupările Congresului.

„Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ignoră Congresul

Senatorul Dan Sullivan, republican, l-a menţionat în mod special pe Elbridge Colby, cel mai înalt oficial al Pentagonului în materie de politici.

„Omule, nici măcar nu primesc un răspuns, şi noi suntem în echipa ta”, a spus Sullivan, exasperat, adăugând că este mai greu să obţină un răspuns de la Colby decât să vorbească cu Hegseth sau chiar cu Trump.

Colby „s-a descurcat foarte prost în această privinţă. Cel mai rău din administraţie”, a spus Sullivan.

Echipa lui Colby, cunoscută sub numele de Biroul Subsecretarului Apărării pentru Politici, este unul dintre cele mai puternice departamente ale Pentagonului, responsabil cu formularea de recomandări de politică pentru Hegseth.

Retragerea trupelor americane din România, motiv de tensiune

Un domeniu care a fost supus unei analize amănunţite a fost comunicarea planurilor SUA de a reduce numărul trupelor prezente pe flancul estic al Europei, în România – o decizie care a fost criticată de legislatorii republicani de top atunci când a fost anunţată.

În cadrul audierii de marţi, Austin Dahmer, candidat pentru funcţia de secretar adjunct al apărării pentru strategie, planuri şi capacităţi, a declarat că legislatorii au fost informaţi de trei ori cu privire la această chestiune înainte de anunţ.

Congresmenii au spus imediat că această afirmaţie nu este corectă. „Puteţi să-mi spuneţi cine le-a organizat, datele... pentru că eu nu am fost invitat”, a spus senatorul republican Rick Scott.

Preşedintele comisiei, senatorul republican Roger Wicker, a întrerupt la rândul său discuţia şi a spus clar că aceste informări nu au avut loc. „De unde aţi obţinut această informaţie?”, l-a întrebat pe Dahmer.

Acesta a admis că, se pare, a existat o neînţelegere.

Confuzie și contradicții în interiorul Pentagonului

Congresmenii păreau, de asemenea, confuzi în ceea ce priveşte obiectivele Pentagonului şi dacă acestea sunt în concordanţă cu priorităţile lui Trump.

Senatoarea democrată Jacky Rosen a spus că Pentagonul a făcut puţine eforturi pentru a contacta Congresul în vederea discutării strategiei sale de apărare naţională – un document care, potrivit oficialilor, urmează să fie publicat în curând şi care va prezenta priorităţile departamentului.

„Nu vedem niciun sentiment de urgenţă în relaţia cu Congresul. Nu vedem niciun sentiment de urgenţă în relaţia cu Congresul”, a spus repetat Rosen.

Unii oficiali ai Pentagonului au spus că ei înşişi au dificultăţi în a înţelege priorităţile administraţiei, care, în ultimele luni, a ridicat în prim-plan probleme ce fuseseră lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democraţia în Venezuela şi traficul de cocaină.

În mai multe rânduri, Pentagonul a suspendat efectiv livrările de arme către Ucraina, doar pentru ca Trump să revină ulterior asupra deciziei.

„Am văzut că politica biroului diferă de politica preşedintelui... Este ăsta un lucru bun pentru noi?”, a întrebat Scott.

Editor : Ș.A.