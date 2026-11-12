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Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile

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Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner. Foto: Profimedia
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Preşedintele rus Vladimir Putin a propus, joi ,în faţa emisarilor Casei Albe pentru Ucraina, Steve Witkoff şi Jared Kushner, organizarea unei misiuni umanitare în oraşul strategic ucrainean Kostiantinivka din regiunea Doneţk, despre care armata rusă spune că l-a ocupat în iulie, informează EFE, potrivit Agerpres. 

Preşedintele Putin a spus că forţele Moscovei vor avea nevoie de cinci zile pentru a elimina minele de pe calea de acces către oraş şi a menţionat că, dacă Kievul neagă că a pierdut controlul total asupra oraşului, va trebui de asemenea să garanteze siguranţa în acesta.

Potrivit Reuters, care citează Tass, şeful statului rus a spus că sunt aproximativ 400-500 de civili în Kostiantinivka.

Liderul de la Kremlin le-a spus celor doi emisari americani că nu s-a opus niciodată dialogului cu Europa, făcând referire la o posibilă participare europeană în viitoarele runde de negocieri pentru rezolvarea situaţiei din Ucraina.

În plus, le-a cerut mediatorilor americani să clarifice în contactele lor cu europenii dacă aceştia vor pacea sau războiul, arătând totodată că se opune desfăşurării de trupe occidentale în Ucraina, ceea ce ar reprezenta o ameninţare pentru securitatea naţională şi o continuare a conflictului.

Reamintim căpreşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Bruxelles-ului să-şi aleagă luna aceasta un negociator, în timp ce Kushner i-a îndemnat la rândul său pe aliaţii europeni ai Ucrainei să ia această decizie cât mai curând posibil.

Potrivit presei ucrainene, delegaţia rusă a refuzat să discute la Abu Dhabi despre un posibil armistiţiu care să oprească măcar atacurile asupra infrastructurilor energetice şi asupra navigaţiei comerciale în Marea Neagră. Singurul rezultat concret al acestor discuţii a fost un acord preliminar pentru un schimb masiv de prizonieri de război.

Şeful delegaţiei ruse la aceste negocieri, consilierul prezidenţial rus Vladimir Medinski, a declarat presei la finalul acestei noi runde de tratative că „întreaga ordine de securitate europeană stabilite după Ialta şi Potsdam funcţionează extrem de prost”.

„În esenţă, întregul sistem este afectat, iar Ucraina este doar locul unde abcesul a explodat”, a adăugat el.

Totuşi, potrivit presei americane, emisarii lui Trump au cerut părţii ruse să prezinte o nouă propunere de sistem de securitate pentru continentul european şi care să fie diferită de cea propusă de Moscova la sfârşitul anului 2021, argumentând că, între timp, situaţia geopolitică s-a schimbat considerabil.

În decembrie 2021, Rusia a transmis ţărilor occidentale, în special Statelor Unite, un document privind crearea unei noi arhitecturi de securitate în Europa, în care Moscova cerea retragerea trupelor NATO din Europa de Est, garanţii că Ucraina şi Georgia nu vor adera la NATO şi iniţierea de negocieri pentru crearea unui sistem de securitate indivizibil. Occidentul a respins toate aceste cereri, răspunsul Rusiei fiind apoi atacul asupra Ucrainei.

Editor : C.L.B.

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