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Reuniune la Paris pentru finanţarea reparării sarcofagului de la centrala nucleară Cernobîl, găurit de o dronă ruseasacă

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cerbobil gaura in acoperis
Atacul cu dronă a provocat o gaură mare în învelişul exterior al noii structuri de izolare, iar explozia a avut loc în interiorul acesteia. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Sarcofagul, lovit de o dronă rusească

Guvernul francez găzduieşte luni, la Paris, o „conferinţă a donatorilor” pentru a strânge fondurile rămase necesare pentru repararea structurii de protecţie de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, avariată în urma unui atac cu dronă rusească la începutul anului 2025.

„Am strâns puţin peste jumătate din suma necesară. Această conferinţă este a doua etapă către obţinerea sumei de 500 de milioane de euro necesare, cu obiectivul de a finaliza proiectul până în primăvara anului 2027”, a declarat pentru AFP biroul ministrului francez al economiei, Roland Lescure, potrivit Agerpres.

Ministrul a afirmat la mijlocul lunii octombrie că „ţările G7 au strâns deja sau sunt în curs de a strânge 260 de milioane de euro”.

Guvernul francez subliniază în invitaţia sa la conferinţă că „amploarea şi complexitatea” pagubelor cauzate de atacul rusesc „fac ca restaurarea completă să fie atât urgentă, cât şi dificilă”.

Evenimentul, co-organizat de guvernul ucrainean şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), „va reprezenta ocazia de a prezenta cele mai recente evaluări tehnice şi strategia de restaurare propusă, precum şi de a face bilanţul angajamentelor internaţionale existente, în vederea asigurării unor noi promisiuni de contribuţii substanţiale la programul de restaurare”, se adaugă în comunicat.

„Sperăm să primim luni noi contribuţii, pe care ţările le-ar putea anunţa în cursul zilei”, a precizat biroul ministrului economiei.

Sarcofagul, lovit de o dronă rusească

Anatolii Kutsevol, adjunctul ministrului ucrainean al energiei, va fi de asemenea prezent la conferinţa de la Paris, iar premierul Serhii Koreţki va participa prin videoconferinţă. Evenimentul va fi închis de Benjamin Haddad, ministrul delegat al Franţei pentru Europa.

Reactorul nuclear de la Cernobîl, care a explodat în aprilie 1986, a fost izolat în 2016 cu o structură metalică de protecţie, care acoperă primul sarcofag de beton construit în grabă în 1986.

În februarie 2025, această structură a fost avariată de o dronă rusească.

Franţa, care deţine în acest an preşedinţia G7, a indicat în martie că suma necesară pentru reparaţii se ridică la „circa 500 de milioane de euro”.

Statele Unite au anunţat la sfârşitul lunii aprilie că vor debloca „până la 100 de milioane de dolari” şi au cerut partenerilor săi din G7 să le urmeze exemplul.

Editor : B.P.

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