Reuniunea miniștrilor de externe din cadrul OSCE, joi și vineri, la Viena: Marco Rubio și Serghei Lavrov vor lipsi

Miniştrii de externe din zeci de ţări participă, joi şi vineri, la reuniunea anuală la acest nivel a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) care are loc la Viena. Statele Unite şi Rusia nu vor fi reprezentate de secretarul de stat Marco Rubio şi ministrul de externe Serghei Lavrov, aceştia urmând să trimită reprezentanţi la reuniunea OSCE din capitala austriacă.

Reuniunea va fi prezidată de Finlanda, ţara ce asigură preşedinţia anuală prin rotaţie a OSCE, şi se va concentra exclusiv pe războiul din Ucraina, scrie Agerpres.

Actualele negocieri şi planurile de pace menite să pună capăt războiului de agresiune lansat de Rusia nu figurează pe agenda oficială a reuniunii şi nu vor fi luate decizii.

OSCE se consideră drept o platformă între Est şi Vest pentru soluţionarea conflictelor şi pentru apărarea democraţiei şi a drepturilor omului.

Totuşi, potrivit diplomaţilor, în prezent este neclar în ce fel ar putea fi implicată organizaţia după încheierea războiului din Ucraina.

OSCE are experienţă în observarea alegerilor şi în gestionarea situaţiei post-conflict, iar deciziile privind misiunile sale au nevoie de aprobarea tuturor celor 57 de state membre ale organizaţiei.

