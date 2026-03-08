Reuters: Un înalt oficial iranian dă un indiciu despre viitorul lider suprem. „Numele lui Khamenei va continua”

Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a declarat duminică un membru al Adunării Experţilor, organismul însărcinat cu alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un bombardament israelian sâmbăta trecută, în prima zi a războiului pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, transmite Reuters, citată de Agerpres.

„Numele lui Khamenei va continua”, a declarat ayatollahul Hosseinali Eshkevari, membru al Adunării Experţilor, într-un videoclip publicat în presa iraniană.

„Votul a fost exprimat şi rezultatul va fi anunţat în curând”, a adăugat responsabilul iranian, fără a oferi alte detalii.

Potrivit Reuters, el a dat astfel de înţeles că noul lider ar putea fi Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, al cărui nume a fost deja vehiculat zilele trecute. Totuşi, ar mai fi posibil să fie vorba despre altcineva cu acelaşi nume.

Secretarul Adunării Experţilor, Hosseini Bushehri, va anunţa succesorul ayatollahului Ali Khamenei, a confirmat un alt responsabil iranian, Ahmad Alamolhoda.

Cleric de rang mediu, dar reprezentant al liniei dure, Mojtaba Khamenei are legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran.

Preşedintele american Donald Trump a susţinut, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian "nu va rezista mult" dacă nu primeşte aprobarea sa.

Anterior, Trump a estimat că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului. „Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela”, a insistat el joi într-un interviu, referindu-se la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran”, a mai susţinut în acelaşi interviu preşedintele SUA, care doreşte un regim filo-american în Iran.

Editor : M.B.