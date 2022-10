Reuven Azar, noul ambasador al Israelului la București, dezvăluie, într-un interviu pentru Digi24, care sunt domeniile în care țara sa ar putea coopera cu România și îl menționează inclusiv pe cel militar. „Sperăm că achiziţia din partea României a dronelor va deveni reală”, spune diplomatul, care ar dori ca tranzacțiile militare bilaterale să ajungă la nivelul a sute de milioane de dolari pe an. În ceea ce privește sistemul antirachetă, Reuven Azar spune că ar trebui să aibă loc „negocieri concrete în viitorul foarte apropiat”, în care să fie implicați și partenerii americani.

În domeniul civil, ambasadorul a menționat posibilitatea ca România să exporte carne către Israel, ceea ce ar fi o „schimbare uriașă” pentru cele două țări. Sunt însă unele „obstacole” în portul Constanța despre care a discutat deja cu șeful vămilor. Nu în ultimul rând, israelienii ar putea ajuta România cu experiența pe care o au în domeniul apei, în condițiile în care România se confruntă cu o secetă severă.

Reconfigurare politică în Orientul Mijlociu

Poate cea mai tulburată zonă de pe glob, Orientul Mijlociu, are parte de câteva raze de speranţă. Se leagă alianţe care păreau imposibile în urmă cu doar câţiva ani, între ţări arabe şi Israel. Contextul geopolitic global forţează aceste schimbări, pentru că oamenii sunt afectaţi de crize puternice, iar dacă ei suferă înseamnă că şi politicienii sunt în aceeaşi situaţie. Aşa că se iau decizii istorice, care au ca scop să transforme Orientul Mijlociu într-o regiune prosperă, fără conflictele care o macină de prea mult timp. Reuven Azar este noul ambasador al Israelului la Bucureşti şi discută despre toate acestea, dar şi despre încă nerezolvata problemă israeliano-palestiniană în interviul pentru Digi24.

Cristina Cileacu: Domnule ambasador, sunt unele schimbări în Orientul Mijlociu. Israelul cooperează acum cu țările arabe. Ceea ce obișnuia să fie ură, acum se transformă în afaceri. Ce duce la această schimbare? Care este baza acestei schimbări?

Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România: Este un interes comun. Israelul a devenit un centru nu doar al inovației, ci și al apărării împotriva amenințărilor comune. Iar amenințarea comună este, foarte simplu, Iranul. Iranul nu numai că încearcă să achiziționeze arme nucleare, dar a lansat o campanie de violență în regiune și devorează capitale. A preluat Siria, Libanul, Yemenul, Irakul. Lansează ceva ce devine din ce în ce mai familiar aici, în Europa, drone și rachete, sprijină grupurile teroriste din întreaga zonă. Deci, țările care sunt preocupate de acest lucru se apropie mai mult de Israel. Sunt interese comune. Nu este vorba doar de afaceri, ci și de interese comune. Și acesta este motivul pentru care cooperăm cu țările din Golf, cu Egipt, cu Iordania și cu alte țări din regiune. Avem dialog practic cu toți. Aceasta este o amenințare comună și credem că putem, împreună cu americanii, să ajungem la soluții comune.

Cine dictează în relațiile dintre țări?

Cristina Cileacu: În această imagine de ansamblu, desigur, trebuie să vorbim și despre relația israeliană cu Arabia Saudită care nu este neapărat asumată deschis, dar este sentimentul unei încălziri a relațiilor între țările dumneavoastră. În acest nou început al relației saudito-israeliene, unde se mai află problema palestiniană, dacă este încă pe listă?

Reuven Azar: Spunem de zeci de ani că, deși problema palestiniană este o problemă importantă - ei sunt vecinii noștri și ar trebui să încercăm să căutăm cooperarea și dezescaladarea și, sperăm, de asemenea, negocieri pentru a ajunge la o înțelegere -, aceasta nu este principala problemă a Orientului Mijlociu. Sunt probleme profunde în Orientul Mijlociu care au legătură, știți, problemele endemice, care au legătură cu deficitul de apă și lipsa guvernărilor sau conflictele dificile care sunt în Orientul Mijlociu și oamenii asupriți peste tot. Deci cred că acum putem spune că problemele existențiale sunt diferite și principala amenințare este foarte clară pentru mulți dintre ei. Din nou, este Iranul. Așa că trebuie să fim eficienţi, trebuie să vedem cum putem lucra împreună ca să le facem față. Deci, multe lucruri se fac pe teren, la vedere, unele lucruri se fac „pe sub masă”, discret. Și această coordonare este esențială pentru a ne asigura interesele comune.

Ameninţare comună, acelaşi inters

Cristina Cileacu: Și această cooperare între Israel și țările arabe pentru a se proteja împotriva Iranului cum va funcţiona? Care ar fi cea mai bună soluție, ce formă de conducere ar trebui să aibă Iranul pentru ca restul Orientului Mijlociu să fie în siguranță?

Reuven Azar: Nu ne ocupăm de problemele interne ale Iranului decât dacă sunt proteste ca acum, este un apel pentru fiecare persoană decentă din lume să intervină, să condamne opresiunea împotriva poporului iranian care îşi doreşte libertate. Trebuie să ne gândim foarte mult la ce putem face ca o comunitate internațională pentru a sprijini poporul iranian. Dar pe lângă asta, cred că este foarte important să punem presiune asupra Iranului pentru că, de zeci de ani, multe țări au crezut că dacă facem pași conciliatori către Iran, regimul se va schimba. Și ceea ce am văzut este exact opusul. Devine din ce în ce mai extrem, o teocrație care are intenții de a prelua controlul, de a extermina țări, este o nebunie. Singura cale de ieșire este de a exercita mai multă presiune asupra acestui regim. Și instrumentele sunt acolo. De exemplu, avem sancțiuni directe și secundare americane. Așadar, ne-am putea imagina că aplicăm sau că administrația americană impune sancţiuni secundare împotriva exportului de petrol din Iran. Care ar fi rezultatul? Cred că saudiții ar coopera mult mai mult în privinţa cotelor deschise. Corect? Deci cred că avem o oportunitate aici. Dacă suntem cu toții de acord că Iranul este un agresor, că oprimă poporul iranian, că devorează țările din Orientul Mijlociu, că furnizează drone Rusiei, care acum atacă Ucraina, ne putem uni pentru a exercita presiuni asupra Iranului şi pentru a face ca acest regim să se schimbe sau să cadă. Dar dacă nu ne concentrăm făcând asta, nu se va întâmpla niciodată. Deci presiunea este răspunsul.

„Pentru noi, invazia rusă n-a fost o surpriză atât de mare”

Cristina Cileacu: Dar din moment ce aţi menţionat faptul că Iranul livrează drone în Rusia, trebuie să vă reamintesc cererea preşedintelui Zelenski al Ucrainei. Acesta pune presiune asupra Israelului cerând de fapt ajutor, subliniind faptul că Iranul livrează de fapt drone pentru Rusia și, în schimb, ar putea obține ajutor pentru îmbunătățirea proiectului nuclear. Cum vede Israelul această situație, pentru că până acum, Israelul refuză să livreze ceea ce cer ucrainenii.

Reuven Azar: Cred că Ucraina se află într-o situație foarte proastă, mai ales din cauza faptului că a primit asigurări din partea Occidentului atunci când au renunțat la armele nucleare, sub integritate teritorială, şi aceste asigurări nu au fost îndeplinite. Iar acum Ucraina este atacată de Rusia.

Cristina Cileacu: Cu drone iraniene.

Reuven Azar: Nu doar cu drone iraniene este atacată şi nu este nicio armată în lume care să intervină pentru a-i apăra, în ciuda asigurărilor pe care le-au primit. Deci situația este destul de complicată. Fiecare țară face ce este mai bine în funcție de interese. Pentru noi, invazia rusă nu a fost o surpriză atât de mare pentru că rușii au invadat Siria în 2015 și au devenit vecinii noștri. Deci știm foarte bine cum este să trăim alături de o armată precum armata rusă, cu capacitățile pe care le au. Trebuie să păstrăm echilibrul deoarece, la urma urmei, avem nevoie de libertate de acțiune în Siria pentru a face față amenințării iraniene, acest lucru este foarte important pentru noi. Așadar, ajutăm Ucraina în multe feluri, dar nu neapărat în toate felurile în care Ucraina, dvs. sau Statele Unite sau Europa se așteaptă de la noi să cooperăm cu ea.

Cristina Cileacu: Da, dar nu este aceasta parte a aceleiași imagini de ansamblu pe care o menționați? Adică, Iranul fiind agresor, acum armele sale sunt în Europa...

Reuven Azar: Absolut. Și cred că faptul că sunt diferite mijloace pe care le folosim împreună, NATO şi SUA le folosesc, pe care le foloseşte Uniunea Europeană și pe care le folosim şi noi, toate acestea ar putea fi combinate. Prin urmare, trebuie să fim mult mai stricți atunci când vine vorba de aplicarea sancțiunilor. Putem și cooperăm pe larg în domeniul schimbului de informații cu partenerii noștri. Israelul a acumulat multă experiență de luptă împotriva Iranului și are surse foarte bune. Investim miliarde, Israelul investeste aproximativ 6% din PIB în apărare. Deci, când vine vorba de reziliență, când vine vorba de cunoștințe despre intențiile dușmanilor noștri, cred că suntem parteneri foarte buni ai Statelor Unite și ai altor aliați NATO și cooperăm cu NATO, de fapt, în cazul amenințării dronelor, amenințărilor cibernetice și a altor amenințări.

Conflict istoric lăsat pe planul doi

Cristina Cileacu: Lumea, geopolitica se schimbă. Am spus deja asta. Și în această imagine de ansamblu, am spus că Israelul, problema palestiniano-israeliană rămâne o problemă de nișă. Va profita Israelul de această situație?

Reuven Azar: Cum?

Cristina Cileacu: Nu știu. Dacă ne uităm acum în ţara dumneavoastră, în ambele părţi, Israel şi Palestina, violenţele sunt din ce în ce mai multe. Rasismul crește de ambele părți...

Reuven Azar: Credem că singura soluție pentru situația noastră cu vecinii palestinieni este, în primul rând, ca aceștia să recunoască statul evreu, dreptul poporului evreu pentru un stat național propriu. Și nu au făcut asta de la începutul procesului de pace sau vreodată. Când se va întâmpla acest lucru și ei ne acceptă, atunci cred că va fi mult mai ușor să ajungem la o soluție. Problema este că avem multă incitare la ură şi extremism în Orientul Mijlociu, în general. Și aceste forțe influențează şi ceea ce se întâmplă în arena palestiniană. Prin urmare, încercăm să rezolvăm acest lucru solicitând, în primul rând, recunoaşterea, cerând luptă împotriva incitării la ură, cerând Autorităţii Palestiniene să oprească plăţile către terorişti şi încercând să extindem cooperarea noastră, atât din punct de vedere al securităţii, cât şi din punct de vedere economic. Deci, guvernul a fost destul de liberal în privinţa construirii de proiecte, proiecte economice în Cisiordania, încercând să furnizeze locuri de muncă. Nu profităm neglijând situația. Cred că avem ocazia, în special în urma Acordurilor Abraham, să creăm mai multe oportunităţi pentru palestinieni. Și ei trebuie să-și dea seama că aceasta este o oportunitate. Ca urmare a Acordurilor Abraham, li s-a oferit sprijin și trebuie să decidă dacă vor să se angajeze cu țările care vor să ajungă la stabilitate și să construiască un Orient Mijlociu sau cu forțele care vor să-l distrugă.

Acord fără precedent în Orientul Mijlociu

Cristina Cileacu: Israelul și Libanul înseamnă o lungă istorie de non-prietenie și acum pare că se îndreaptă spre zile mai bune. Cum aşa?

Reuven Azar: În primul rând, cred că avem un interes comun în dezescaladare și trebuie să profităm de oportunitatea pe care o avem în larg (n.r. Marea Mediterană), cu rezervoarele de gaz. După cum știți, Israelul a dezvoltat deja rezervoare de gaz, înseamnă că beneficiază foarte mult de gazele naturale. În primul rând, pentru energia internă, de fapt nu suferim nicio criză energetică chiar acum, deoarece 70% din producţia noastră de energie este cu gaze naturale. Bineînţeles, încercăm să trecem şi la sursele regenerabile de energie, dar nu suferim o criză. Exportăm, de asemenea, gaze naturale atât în Iordania, cât și în Egipt și prin Egipt, exportăm gaze în Europa. Așadar, există un interes comun nu doar al Libanului în Israel, ci și al Statelor Unite ale Americii în Europa, să încercăm să stabilizăm regiunea și să scoatem din pământ orice are de oferit natura, astfel încât să putem beneficia cu toții. De asemenea, libanezii care au acum doar 2 ore de energie electrică pe zi, deci suntem bucuroși că publicul libanez a pus presiune asupra Hezbollahului, care nu era pregătit să avanseze cu aceste negocieri, pentru că nu recunosc Israelul. Cred că este un precedent uriaș, pentru că nu cred că avem un exemplu în lume, o situație, în care două țări inamice au un acord economic comun.

Cum cooperează România cu Israelul în domeniul militar

Cristina Cileacu: Sunteţi ambasador în România și continuați practic activitatea foștilor ambasadori ai Israelului la București. Războiul este la granițele noastre chiar acum, războiul din Ucraina, desigur, România trebuie să-și îmbunătățească capacitățile în ceea ce privește apărarea. Știu sigur că de ani de zile există discuții lungi între țările noastre cu privire la această situație, în acești termeni specifici. Ce s-a rezolvat până în acest moment?

Reuven Azar: Nu sunt doar discuții, este şi multă cooperare. Avem cooperare, în primul rând, între unitățile noastre de securitate, atât în ceea ce privește informațiile, cât și în domeniul apărării. Am făcut schimb de tehnologii, know-how, cooperare operațională și, cel mai important, facem co-producție. Ceea ce aduce Israelul "la masă" este ceva ce nu aduc multe țări. În primul rând, suntem gata să co-producem și nu doar să vindem arme şi să asigurăm tehnologie.

În al doilea rând, tot ceea ce noi aducem este probat pe teren, în luptă, vine cu metodologie, cu instruire. Deci este un parteneriat minunat. De obicei, nu avem multe avantaje relative în cazul platformelor mari, dar avem un avantaj în privinţa îmbunătățirii capacităților în probleme de nișă, cum ar fi apărarea antirachetă, securitatea cibernetică, instrucţia etc.

Acum trebuie să ne așezăm și să vedem cum putem face upgrade, cum putem duce cooperarea în domeniul apărării la nivelul următor. Dacă tranzacționăm în ritmul a zeci de milioane de dolari, trebuie să ajungem la sute de milioane de dolari pe an. Aceasta este intenția noastră. Sperăm că achiziţia din partea României a dronelor va deveni reală. Este o cerere imensă din partea țărilor europene și a țărilor din întreaga lume pentru expertiza israeliană. Acest lucru a pus presiune asupra industriei noastre, dar suntem gata să facem față acestei sarcini și așteptăm cu nerăbdare să aprofundăm această cooperare.

Cristina Cileacu: Este, de asemenea, pe masă discuția despre Iron Dome?

Reuven Azar: În general vorbim despre apărarea antirachetă. Și aici trebuie să găsim soluții. Avem parteneri în acest caz, americanii ne-au ajutat cu finanțarea dezvoltării Iron Dome. Deci nu depinde doar de noi problema exportului. Dar suntem siguri că putem găsi soluții pentru apărarea antirachetă cu acest sistem sau cu celălalt sistem. Acesta este un lucru pe care unitățile noastre de securitate trebuie să îl rezolve. De aceea m-am referit la negocieri concrete care ar trebui să aibă loc, sper, în viitorul foarte apropiat.

„O schimbare uriașă pentru România și Israel”

Cristina Cileacu: Și pe lângă acestea, care sunt principalele obiective ale misiunii dvs aici, în România, pentru că veţi sta aici o perioadă mai lungă?

Reuven Azar: Primul lucru pe care l-am făcut când am venit în România a fost să vorbesc cu sectorul privat. Cred că sectorul privat este cel care mişcă şi agită lucrurile. Cei din privat dau valoare adăugată economiei și relației dintre noi. Așa că m-am concentrat pe colectarea de informații de la ei și am aflat deja, după o perioadă foarte scurtă de timp, că avem tot felul de oportunități și tot felul de obstacole. Iar sarcina noastră, ca autorităţi, este să înlăturăm obstacolele și să permitem sectorului privat să își facă treaba.

Vorbesc despre lucruri precum, de exemplu, deschiderea României pentru exporturile de carne către Israel. Aceasta poate fi o schimbare uriașă atât pentru România, cât și pentru Israel.

Vorbim despre cooperarea în domeniul înaltei tehnologii. Cartografiem acum sectorul de înaltă tehnologie din România să vedem cum putem să îl explorăm cel mai eficient, să îl explorăm reciproc, să ne expunem sectoarele private, cele de înaltă tehnologie unul altuia.

Sunt lucruri care au legătură cu energia, energia regenerabilă. Israelul este de fapt unul dintre principalii investitori în domeniul energiei regenerabile. În România, cea mai mare centrală solară din România este construită acum de o companie israeliană. Este mult capital care așteaptă oportunități şi România este un loc minunat pentru că sunteţi membru UE, membru NATO, sunteţi o țară destul de sigură și credem că acest lucru poate fi valorificat și mai mult.

Ne dorim să încurajăm şi mai mult turismul israelian şi turismul românesc în Israel. Nu ştiu dacă știți cifrele, dar cred că Ministerul Turismului de aici a lansat în august un raport care spune că pe primul loc sunt vizitatorii din Israel. A doua generație vine aici, face afaceri aici. Avem multe legături culturale între noi. Nu trece o săptămână sau o lună în care să nu fie aici un muzician israelian sau un autor, o carte tradusă. Desigur, suntem concentrați şi pe promovarea acestui lucru.

Și mai presus de toate acestea, este şi problema apei. România suferă acum unele probleme în sectorul apei, în special în anumite zone din sud. Vom aduce o delegație de experţi în domeniu să vedem cum putem evalua situația și ajuta în acest sens. Sunt companii israeliene care pot aduce multe avantaje în privinţa creșterii randamentelor, mai ales acum că avem o criză alimentară. Așadar, aștept cu nerăbdare să continui această muncă, munca predecesorilor mei. Dar intensificăm cooperarea în domeniile pe care tocmai le-am menționat.

Cristina Cileacu: Și cum vi se pare interesul guvernului nostru în privinţa tuturor acestor propuneri venite din Israel în România?

Reuven Azar: Pot să vă spun că am venit aici acum trei luni, mă simt ca acasă. Știi, toate ușile sunt deschise. Ministerele și-au deschis porțile.

Cristina Cileacu: Este un lucru să deschizi ușa şi alta să semnezi o înțelegere. Deci...

Reuven Azar: Da, dar cred că ceea ce am arătat este că tranzacțiile pot fi semnate. Şi ceea ce trebuie să facem, aşa cum am spus, este să eliminăm obstacolele. Deci, de exemplu, vă voi spune un exemplu. M-am întâlnit cu șeful vămilor și am decis să creăm un fel de grup operativ pentru a vedea cum putem elimina obstacolele, pentru că sunt tot felul de obstacole în Constanţa, în special în cazul importului de alimente. Sunt lucruri pe care le-am convenit deja cu Ministerul Mediului, legat de această delegație de experţi în domeniul apelor. Ne vor ajuta să ne concentrăm asupra lucrurilor care sunt importante pentru România.