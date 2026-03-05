Live TV

Revelația de moment a lui Donald Trump: America are nevoie până la urmă de Europa (Politico)

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Fantomele Irakului Dar situația Ucrainei? Nu sunt îngrijorări la Casa Albă

SUA privesc către Ucraina pentru a primi un ajutor punctual în operațiunile împotriva Iranului, asta în timp ce Trump îi critică furios pe Starmer și Sanchez pentru că refuză să îl sprijine în război, relatează POLITICO.

Bunicii germani ai lui Donald Trump s-ar putea să fi cunoscut cuvântul pentru ceea ce simt acum unii oficiali europeni, în timp ce îl urmăresc plângându-se că aliații tradiționali ai Americii l-au dezamăgit: Schadenfreude (să te bucuri de răul altuia – n.red.).

După ce a petrecut un an criticând, insultând și amenințând liderii europeni, Trump înțelege acum ce înseamnă a avea prieteni în locuri strategice, importante – mai ales dacă aceștia au resurse militare de care SUA se pot folosi.

Războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului ar fi fost mult mai ușor în primele sale zile dacă prim-ministrul britanic Keir Starmer nu le-ar fi refuzat bombardierelor americane permisiunea de a decola de pe bazele aeriene din Marea Britanie, s-a plâns Trump săptămâna aceasta.

Starmer, însă, își menține poziția, refuzând să autorizeze orice altceva decât operațiuni „defensive” de la bazele Forțelor Aeriene Regale din Marea Britanie și din străinătate.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez este, de asemenea, dur cu Trump, condamnând operațiunea din Orientul Mijlociu, spunând despre aceasta că încalcă legea internațională, refuzând astfel să permită americanilor să decoleze de pe aerodromurile aflate sub controlul său. Ca urmare, Sanchez a atras furia lui Trump.

Iar președintele francez Emmanuel Macron - mereu prietenul critic - a numit războiul din Iran periculos, avertizând că nu respectă dreptul internațional și că nu poate fi susținut.

Ruptura amenință acum să escaladeze într-o confruntare comercială majoră între Statele Unite și Uniunea Europeană, în timp ce „relația specială” dintre Regatul Unit și America este tensionată, pe măsură ce se apropie cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA.

„Nu avem de-a face cu Winston Churchill”, a spus Trump, explicând frustrarea sa față acțiunile lui Starmer.

Miercuri, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „președintele se așteaptă ca întreaga Europă - toți aliații noștri europeni, desigur - să coopereze în această misiune mult așteptată, nu doar pentru Statele Unite, ci și pentru Europa, de a zdrobi regimul iranian dictatorial care nu numai că amenință America, ci și aliații noștri europeni”.

Ea a declarat reporterilor că Spania „a fost de acord să coopereze” cu armata americană - dar guvernul spaniol a respins imediat această afirmație.

Poziția hotărâtă a liderilor europeni față de războiul din Iran marchează un moment de cotitură, la fel cum invazia sortită eșecului a Irakului de către președintele american George W. Bush în 2003 a subminat încrederea transatlantică timp de ani de zile. Tensiunile legate de un conflict nou și cu consecințe semnificative în Orientul Mijlociu s-ar putea dovedi chiar existențiale pentru alianța occidentală, după 12 luni care deja tensionaseră relațiile dintre SUA și Europa până la punctul de rupere.

„Presupun că președintele Trump nu a încercat să obțină sprijinul NATO pentru războiul din Iran - poate pentru că nu a crezut că merită”, a declarat pentru POLITICO Emily Thornberry, președinta comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului britanic și membră a Partidului Laburist al lui Starmer. „Bănuiesc că acum ar putea învăța o lecție despre ce înseamnă să ai o bază largă de aliați.”

Fantomele Irakului

Abordarea beligerantă a lui Trump de la revenirea în funcție în ianuarie 2025 a fost greu de acceptat pentru mulți oficiali din Europa. El a redus drastic sprijinul SUA pentru Ucraina și a încercat să împingă Kievul spre un acord de pace nedorit și dezechilibrat; i-a pedepsit pe liderii „slabi” ai UE pentru că nu au reușit să controleze imigrația; a cerut ca Groenlanda să fie predată Americii; și acum atacă Iranul fără a consulta măcar aliații cheie din NATO.

Acum, că acești aliați nu doresc să se alăture SUA, Trump și locotenenții săi MAGA nu sunt în mod clar mai iertători decât au fost republicanii lui Bush când Franța a refuzat să sprijine războiul din Irak în urmă cu două decenii.

Marți seară, președintele a criticat guvernul lui Sanchez numindu-l „teribil” și „neprietenos” după ce a interzis folosirea bazelor aeriene spaniole în atacul contra Iranului. Trump a amenințat că va întrerupe tot comerțul cu a patra cea mai mare economie a UE - Spania. Sanchez a ripostat miercuri, insistând că nu va ceda.

„Nu vom adopta o poziție care contravine valorilor și principiilor noastre de teama represaliilor din partea altora”, a declarat Sánchez în timpul unui discurs televizat.

Avioanele-cisternă americane de realimentare în aer care fuseseră staționate în Spania au plecat spre alte baze militare din Europa după începerea războiului din Iran, potrivit Reuters. Un oficial a declarat pentru POLITICO că unele dintre aceste aeronave au fost mutate temporar în Franța.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a atacat Spania miercuri dimineață, în timpul unui interviu televizat. Atitudinea „extrem de necooperantă” a Madridului față de utilizarea bazelor de către americani ar afecta capacitatea armatei americane de a desfășura operațiuni împotriva Iranului, a spus el. „Spaniolii au pus în pericol vieți americane.”

Însă unii lideri europeni sunt încă văzuți bine de Trump. În timpul unei vizite la Casa Albă, săptămâna aceasta, cancelarul german Friedrich Merz a primit o recenzie elogioasă din partea președintelui SUA, după ce baza aeriană Ramstein din Germania a fost pusă la dispoziția forțelor americane. „Germania a fost grozavă. El a fost extraordinar”, a spus Trump. „Ne lasă să aterizăm în anumite zone și apreciem acest lucru.”

Trump a subliniat că Washingtonul nu dorește participarea directă a Germaniei la lupte. „Nu le cerem să pună soldați la sol sau ceva de genul acesta”, a spus el.

Dar situația Ucrainei?

Chiar dacă Sanchez, Starmer și Macron - trei dintre principalii centriști europeni - își mențin poziția în fața furiei americane, oficialii europeni știu că, în cele din urmă, au nevoie în continuare de Statele Unite pentru securitatea lor.

Fără presiunea președintelui, este puțin probabil ca Rusia să vină la masa negocierilor pentru a încheia un acord de pace cu Ucraina. Fără arme fabricate în America, Ucraina va fi în pericol de înfrângere pe câmpul de luptă.

Un diplomat european a declarat că speră ca mai mulți lideri ai UE să urmeze exemplul Spaniei. „Dacă vrem ca dreptul internațional, ordinea bazată pe reguli și orice formă de multilateralism să prevaleze, trebuie să fim capabili să ne exprimăm îngrijorarea cu privire la acțiunile americane”, a spus acesta. „Care va fi pârghia noastră pentru războiul lui Putin din Ucraina, dacă Europa nu poate exprima nicio obiecție cu privire la războiul SUA împotriva Iranului? Am pierde credibilitatea.”

Dar SUA solicită chiar și ajutor de la președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe care Trump, în urmă cu un an l-a numit un „dictator” fără „cărți” de jucat. Ucraina a devenit un lider mondial în apărarea anti-drone, distrugând multe mii de aparate „Șahed” proiectate de Iran, pe care Rusia le-a lansat asupra orașelor sale. Iranul lansează acum aceleași drone asupra țintelor americane din Golf, ca represalii pentru atacurile SUA și Israelului.

„Partenerii se îndreaptă către noi, către Ucraina, pentru ajutor”, a declarat Zelenski miercuri. „Cereri în această privință au venit și din partea americană.”

El a precizat că Ucraina va ajuta doar dacă acest lucru nu îi va slăbi propria apărare - și cu condiția „ca aceasta să servească drept investiție în capacitățile noastre diplomatice”, inclusiv în eforturile de a pune capăt războiului. „Îi ajutăm să-i protejăm împotriva războiului pe cei care ajută Ucraina - să ducem războiul la un final demn.”

În SUA, unii au prevăzut riscurile. Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, l-ar fi avertizat pe Trump că intrarea în război cu Iranul ar fi mai periculoasă fără sprijinul aliaților cheie, potrivit Washington Post.

În privat, oficialii guvernamentali ai UE au fost de acord. „Trump are nevoie de Europa pentru asta”, a spus unul dintre ei.

Înainte de începerea ofensivei militare, se pare că aliații Americii din Golf l-au îndemnat și pe Trump să nu intre în război împotriva Iranului.

Nu sunt îngrijorări la Casa Albă

Potrivit unui oficial de rang înalt de la Casa Albă, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis despre relațiile diplomatice, așteptarea lui Trump de a primi sprijin european deplin nu este atât de nerealistă pe cât cred unii europeni. Asta pentru că SUA sunt încă esențiale pentru NATO.

„Au recunoscut că a avut dreptate în privința cheltuielilor”, a spus oficialul, referindu-se la promisiunea de anul trecut a membrilor NATO de a crește bugetele de apărare, determinată în mare parte de presiunea exercitată de Trump. „Încă facem multe pentru Europa.”

De asemenea, oficialul a minimalizat impactul discursurilor lui Trump cu privire la Groenlanda, afirmând că „nu mai este o problemă pentru noi”.

Dar dependența europeană de America nu a fost pusă la îndoială. Ceea ce ar putea fi nou este o apreciere la Washington că America nu este la fel de puternică fără alianțele sale tradiționale.

„O putere care este sigură pe realitatea și legitimitatea propriei puteri nu tratează oamenii sau alte puteri în acest fel”, a declarat Constance Stelzenmüller, expertă în Germania și relațiile transatlantice la Brookings Institution, un think tank independent din Washington.

„Ceea ce îi îngrijorează cu adevărat pe europeni este bravada și suprasolicitarea americană”, a spus Stelzenmüller. „Gândul că am putea fi martorii autodistrugerii puterii americane - asta cred că pune frică chiar și în mintea celor mai critici aliați.”

Și există multe motive de teamă.

Marea Britanie, Franța și Germania se numără printre națiunile europene care își trimit acum navele de război și alte mijloace de luptă în Orientul Mijlociu. Motivul lor este de a-și proteja propriile interese, de exemplu prin consolidarea apărării Ciprului, unde o dronă iraniană a lovit o bază aeriană britanică.

Însă orice desfășurare militară în pragul unui război care se intensifică prezintă riscul ca până și forțele „defensive” să fie implicate în atacuri. Atunci nu vor fi doar vieți americane sau israeliene în joc, a declarat un diplomat european. „Și aceasta este o decizie importantă.”

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
3
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
4
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
5
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Reacția lui Trump după ce prețurile la combustibili s-au majorat în SUA, în urma războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc”
Trump Putin
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump?
Război Ucraina
Un sondaj independent realizat în Rusia arată câți ruși își mai doresc continuarea războiului din Ucraina
Israel Katz și Benjamin Netanyahu
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei. Ministrul Apărării, Israel Katz, a făcut public tot planul, la un post tv
virgil balaceanu in studioul digi24
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel, în Iran există premisele unui război civil
Recomandările redacţiei
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Prețul carburanților rămâne neschimbat fiscal. Nicușor Dan exclude...
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu...
bani-lei-shutterstock
România va avea un buget în luna martie a acestui an, dă asigurări...
Președintele României, Nicușor Dan
Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între...
Ultimele știri
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale”
Ce spune Nicușor Dan despre propunerea PSD privind banii pentru persoanele vulnerabile și o eventuală ieșire de la guvernare
Viktor Orban se teme de „teroriștii din Occident” și ridică nivelul de alertă teroristă din Ungaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Gestul făcut de Nadia Comăneci pentru mama sa, Ștefania. Zeița de la Montreal a uimit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2...
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii