Revine taxa pentru turiștii care vizitează Veneția în 2026. Când vor trebui să plătească vizitatorii

Data publicării:
Carnival of Venice
Veneția, Piața San Marco. Foto: Profimedia

Consiliul local din Veneția a confirmat că taxa pentru turiști, introdusă în vara anului 2024, va fi reintrodusă în 2026, relatează Euronews. În 2026, turiștii vor fi obligați să plătească de vineri până duminică în lunile aprilie, mai, iunie și iulie. Anul viitor, numărul de zile în care se va aplica taxa a fost extins la 60, comparativ cu 54 în 2025.

Taxa are ca scop reducerea turismului de o zi, care adesea copleșește micul oraș în lunile cele mai aglomerate și aduce puține beneficii locuitorilor săi. Însă cifrele din acest an arată că numărul vizitatorilor de o zi a scăzut doar ușor față de anul trecut, în ciuda impunerii taxei. În perioadele de vârf, au fost atrași aproape 25.000 de turiști, echivalentul a jumătate din populația rezidentă a Veneției.

Vizitatorii își pot „rezerva” ziua petrecută în Veneția pe o platformă dedicată. Cei care vin în excursie de o zi primesc un cod QR care este verificat la controalele de la șapte puncte de acces din oraș, inclusiv la gara principală.

Vizitatorii cu rezervări la hotel introduc informațiile despre hotel și primesc, de asemenea, un cod QR pe care trebuie să îl prezinte la punctele de control. Totuși, ei nu trebuie să plătească, deoarece factura hotelului include deja taxa de cazare în Veneția.

Deși consiliul a confirmat că taxa va fi reintrodusă în 2026, costul acesteia nu a fost încă stabilit. În 2025, turiștii care nu au făcut rezervări cu cel puțin patru zile în avans au trebuit să plătească 10 euro în loc de 5 euro, cât era de obicei.

Veneția suferă de mult timp din cauza turismului excesiv.

Activiștii au tras un semnal de alarmă vara trecută, când numărul de paturi turistice a depășit oficial numărul de rezidenți, care a scăzut la sub 50.000, într-o tendință care durează de zeci de ani.

Ei au afirmat că acest dezechilibru epuizează serviciile orașului, aglomerând străduțele înguste și autobuzele acvatice cu turiști încărcați cu valize și împingând rezidenții să se mute pe continent.

Autoritățile afirmă că sistemul de taxe de acces este esențial pentru a atenua această presiune

Însă cifrele din acest an arată că numărul vizitatorilor de o zi a scăzut doar ușor față de anul trecut.

Numărul mediu zilnic de vizitatori care au plătit taxa pentru vizitatori de o zi a fost doar puțin mai mic, de 13 046 în 2025, comparativ cu 16 676 în 2024.

După cum recunoaște chiar consiliul municipal, acest lucru este în concordanță cu scăderea numărului de turiști înregistrată la nivel regional de către Oficiul Regional de Statistică.

În cea mai aglomerată zi, vineri, 2 mai, 24.951 de vizitatori au plătit taxa pentru vizitatori de o zi, un număr impresionant, echivalent cu peste jumătate din populația rezidentă.

