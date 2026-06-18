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„Revoluția flamingo”. De ce revolta populară din Albania înseamnă mult mai mult decât un singur complex turistic de lux legat de Trump

Data publicării:
Demonstrații Albania
Foto: Profimedia
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Din articol
„Revoluția Flamingo”

Protestatarii albanezi care se opun unui proiect de complex turistic de lux legat de ginerele lui Donald Trump nu luptă doar împotriva acestui proiect, ci contestă și o „elită politică extrem de stagnantă”, relatează TVP World.

Un reporter al publicației s-a deplasat în Albania pentru reportajul „Inside the Flamingo Revolution”, care a prezentat culisele tulburărilor provocate de proiectul stațiunii legate de Jared Kushner și soția sa, Ivanka Trump.

În cadrul emisiunii „News in Depth” de la TVP World, reportera a subliniat că indignarea este îndreptată nu doar împotriva dezvoltatorilor, ci și împotriva clasei politice din acest mic stat postcomunist.

Protestele s-au transformat într-o mișcare mai amplă împotriva prim-ministrului Edi Rama, care conduce Albania de 13 ani – însă acest lucru nu îl avantajează pe liderul opoziției, Sali Berisha, el însuși fost prim-ministru, care, la rândul său, „nu este binevenit la aceste mitinguri”.

Protestatarii – o coaliție largă formată din tineri progresiști, naționaliști și intelectuali – îi consideră pe ambii bărbați simboluri ale unei clase politice care a dominat viața publică timp de decenii, consideră Komarow.

„În cele din urmă, un albanez obișnuit vede că acești oameni beneficiază de faptul că se află la putere de atâta timp, în timp ce viața lor nu se îmbunătățește deloc”, a spus reporterul.

„Revoluția Flamingo”

Proiectul stațiunii de lux a stârnit opoziție din mai multe părți, inclusiv din partea activiștilor de mediu, care se tem de impactul acesteia asupra uneia dintre cele mai sensibile zone costiere din Albania. Zonele umede găzduiesc flamingo, broaște țestoase marine, foci și păsări migratoare care călătoresc între Europa și Africa.

„Vrem ca aceste zone protejate să fie protejate”, a declarat un protestatar pentru TVP World, avertizând totodată că complexul turistic nu ar aduce beneficii albanezilor.

Albania și-a modificat legea privind zonele protejate în 2024, permițând anumite investiții strategice, inclusiv complexe turistice de cinci stele. Prim-ministrul Rama susține că astfel de proiecte vor stimula turismul și vor atrage investiții suplimentare. Însă activiștii intervievați de TVP World au declarat că se tem că procesul de evaluare de mediu nu este suficient de transparent.

Controversa ar putea afecta, de asemenea, ambițiile Albaniei de aderare la UE, întrucât protecția mediului face parte din procesul de aderare. Pentru mulți protestatari, a spus Komarow, demonstrațiile marchează o nouă etapă în evoluția politică a țării.

„Ceea ce vedem este nașterea unei societăți civile acolo”, a spus reporterul TVP World.

Editor : Sebastian Eduard

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