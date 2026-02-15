Reza Pahlavi îi cere lui Trump să intervină militar „de urgență” în Iran: „Să punem capăt acestui regim nedorit”

Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului înlăturat de la putere în 1979, i-a cerut public președintelui american Donald Trump să intervină militar „de urgență” în Iran, susținând că o astfel de acțiune ar putea salva vieți și ar grăbi sfârșitul actualei conduceri de la Teheran. Într-un interviu acordat postului Fox News, acesta a afirmat că populația iraniană are nevoie de sprijin extern și a acuzat autoritățile că folosesc negocierile pentru a câștiga timp, în timp ce situația din țară continuă să se deterioreze, relatează News.ro.

„Sper că preşedintele înţelege cât de mult o intervenţie urgentă ar putea salva vieţi şi ne-ar ajuta să punem capăt acestui regim nedorit”, a declarat Reza Pahlavi, figura opoziţiei iraniene exilate în Statele Unite. În ultimele zile, el şi-a sporit apelurile la mobilizare împotriva Republicii Islamice.

„Prima cerere a iranienilor, atât din ţară, cât şi din străinătate, este o cerere de ajutor”, a continuat el. „Această intervenţie este o intervenţie umanitară menită să salveze vieţi care, altfel, vor continua să fie pierdute”, a pledat el.

De la reprimarea protestelor care au făcut mii de morţi în ianuarie, potrivit ONG-urilor de apărare a drepturilor omului, preşedintele american alternează ameninţările cu o intervenţie militară în Iran cu apelurile la o soluţie negociată.

Donald Trump a confirmat vineri trimiterea „foarte curând” a unui al doilea portavion american în regiune şi a spus că o răsturnare a regimului „pare a fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla”.

În calitate de „lider de tranziţie”, Reza Pahlavi a propus duminică „galvanizarea şi unificarea opoziţiei democratice şi laice, fie că este favorabilă unei monarhii constituţionale sau unei republici, pentru a putea dezbate în mod sănătos aceste chestiuni, lăsând în acelaşi timp majoritatea iranienilor să decidă viitorul Iranului într-un proces democratic complet transparent şi supravegheat la nivel internaţional”.

Cu toate acestea, el nu se bucură de unanimitate în cadrul unei opoziţii iraniene divizate. În timp ce sute de mii de oameni au manifestat sâmbătă la München, Toronto, Melbourne sau Los Angeles în favoarea unei acţiuni internaţionale împotriva Teheranului, el s-a declarat „mândru de compatrioţii (săi), atât din ţară, cât şi din străinătate, care dau dovadă de o unitate şi un sprijin reciproc fără precedent”.

Un alt punct de tensiune între Statele Unite şi Iran este programul nuclear iranian. Ţările occidentale şi Israelul suspectează Teheranul că doreşte să se doteze cu arme nucleare. Autorităţile iraniene neagă acest lucru, dar insistă asupra dreptului lor de a dezvolta un program nuclear civil.

O nouă rundă de negocieri nucleare între cele două ţări va avea loc marţi la Geneva, sub medierea Sultanatului Oman. Washingtonul şi Teheranul au reluat negocierile pe 6 februarie în Oman, salutate de ambele părţi, care au declarat că doresc să le continue.

Reza Pahlavi consideră că „regimul câştigă timp prin negocieri, care nu vor duce niciodată la nimic”.

