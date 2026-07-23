Rezervările la hoteluri se epuizează cu doi ani înainte în oraşul care va fi punctul central al eclipsei de Soare din 22 iulie 2028

Hotelurile din oraşul Dunedin, din Noua Zeelandă, sunt rezervate cu până la doi ani în avans, în timp ce localitatea se pregăteşte pentru prima eclipsă totală de Soare vizibilă în regiune în ultimii peste 850 de ani, relatează The Guardian.

La ora 16:17, pe 22 iulie 2028, Luna va trece prin faţa Soarelui, proiectând o bandă de umbră cu o lăţime de aproximativ 100 de kilometri peste o parte din sudul Noii Zeelande. Toate zonele aflate în această bandă – de la populara destinaţie turistică Queenstown, în vest, până la oraşul Dunedin, în est – vor fi cufundate în întuneric deplin, în plină zi, timp de 2 minute şi 51 de secunde.

Deşi mai sunt încă doi ani până la eveniment, hotelurile primesc deja solicitări de rezervare. Printre acestea se numără şi Dunedin Leisure Lodge, care, până joi, îşi epuizase deja locurile disponibile pentru „pachetul dedicat eclipsei”, ce include şi o pereche de ochelari speciali pentru observarea fenomenului, scrie News.ro.

Dr. Ian Griffin, astronom şi director al Muzeului Tūhura Otago, a declarat: „Ultima eclipsă totală vizibilă din Dunedin a avut loc în anul 1163, înainte ca oamenii să ajungă în Noua Zeelandă. Aşadar, vom fi primii oameni care vor vedea o eclipsă totală de Soare din această parte a lumii, ceea ce este extraordinar de emoţionant.”

Aceasta va fi şi prima eclipsă totală de Soare vizibilă din orice loc din Noua Zeelandă după cea din 1965.

„Cele trei minute de întuneric, dacă cerul va fi senin, vor fi absolut memorabile pentru oricine le va trăi”, a spus Griffin.

Miercuri, muzeul din Dunedin a dat startul numărătorii inverse de doi ani până la eclipsă, într-un eveniment care se anunţă unul dintre cele mai importante momente turistice din istoria oraşului.

Autorităţile estimează că aproximativ 35.000 de vizitatori vor veni în Dunedin, oraş cu o populaţie de aproximativ 130.000 de locuitori.

Griffin se pregăteşte pentru acest moment încă din 2013.

„Mi-am cumpărat casa întocmai pentru că eclipsa va putea fi observată de acolo”, a spus el.

Eclipsa va avea loc în mijlocul iernii din Noua Zeelandă, la scurt timp după sărbătoarea Matariki, care marchează Anul Nou maor. Matariki este denumirea maoră pentru grupul de stele cunoscut în alte părţi ale lumii drept Pleiadele. Acest roi stelar este vizibil din Noua Zeelandă timp de 11 luni pe an, dispare de pe cer pentru aproximativ o lună în timpul iernii şi reapare în jurul solstiţiului de iarnă.

Oraşul Dunedin intenţionează să organizeze un festival care va începe odată cu Matariki şi va culmina cu eclipsa totală.

„Este ceva cu adevărat unic în lume. Avem această sărbătoare culturală dedicată cerului nopţii, iar aproximativ zece zile mai târziu vom avea parte de o eclipsă spectaculoasă”, a spus Griffin.

Primarul oraşului Dunedin, Sophie Barker, a declarat că entuziasmul legat de eclipsă se simte deja în întreaga comunitate.„Acest eveniment remarcabil se apropie cu paşi repezi şi este deja la orizont.”

Editor : A.P.