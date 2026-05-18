Rezervele globale de petrol mai sunt suficiente doar pentru câteva săptămâni, avertizează șeful Agenției Internaționale pentru Energie

Rezervele comerciale de petrol vor putea asigura aprovizionarea pieței mondiale încă câteva săptămâni, dar „trebuie să ținem cont de faptul că volumul acestora se reduce rapid”, a avertizat Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Cu toate acestea, participanții la piață găsesc modalități de a compensa dezechilibrul dintre cerere și ofertă, apărut din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Astfel, transportatorii aerieni europeni nu sunt amenințați de deficitul de combustibil, care îi speria încă acum o lună, asigură companiile energetice și aeriene.

Începutul sezonului de însămânțare și al sezonului turistic de vară în emisfera nordică va duce la o reducere mai rapidă a stocurilor, ca urmare a creșterii cererii de motorină și combustibil aviatic, benzină și îngrășăminte, a declarat Birol jurnaliștilor la reuniunea miniștrilor de finanțe din „G7”. Iar rezervele strategice, datorită cărora piața a început să primească zilnic 2,5 milioane de barili, „nu sunt infinite”, a adăugat el. În martie, cele 32 de țări membre ale AIE au convenit să vândă un volum record de 400 de milioane de barili; dintre aceștia, 164 de milioane au ajuns deja pe piață până la 8 mai.

Rezervele comerciale de petrol s-au redus în martie-aprilie într-un ritm record, participanții la piață preluând din acestea 246 de milioane de barili (aproximativ 4 milioane pe zi), a raportat IEA în raportul său lunar.

Însă piața caută și găsește modalități de a se adapta. Potrivit datelor AIE, consumatorii finali își reduc cererea, agenția estimând o scădere medie zilnică de 2,4 milioane de barili în trimestrul al doilea și de 420 000 de barili pe tot parcursul anului, cu 1,3 milioane de barili mai puțin decât previziunile sale de dinaintea izbucnirii războiului din Iran.

Companiile aeriene europene au redus o parte din zborurile neprofitabile, iar în rest temerile legate de deficitul de kerosen au rămas în trecut. „Acum vreo lună-două existau temeri reale”, dar acum totul va fi în regulă, a declarat luni Michael O’Leary, directorul general al celui mai mare transportator low-cost de pe continent, Ryanair. Potrivit propriilor declarații, O’Leary „nu are practic nicio îngrijorare cu privire la aprovizionarea Europei cu combustibil pentru aviație” în această vară.

Rafinăriile au crescut semnificativ producția de combustibil, al cărui preț a crescut, iar lipsa materiilor prime a fost compensată prin creșterea importurilor din SUA, Norvegia și Africa de Vest, precum și prin utilizarea rezervelor strategice, scrie Financial Times.

La mijlocul lunii aprilie, Birol a avertizat că „Europa mai are stocuri de combustibil pentru aviație probabil pentru șase săptămâni sau cam așa ceva”. Dar British Airways a declarat recent că are suficiente livrări pentru tot programul de zboruri din această vară, iar Air France a anunțat că stocurile sale vor fi suficiente pentru câteva luni.

Compania petrolieră spaniolă Repsol a majorat producția de kerosen pentru aviație cu 20-25% pentru următoarele luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, reconfigurând echipamentele din rafinăriile sale astfel încât să obțină mai mult combustibil din fiecare baril de petrol. O astfel de amploare a creșterii este extrem de neobișnuită pentru rafinăriile de petrol, ale căror capacități de redistribuire a producției între diferite tipuri de produse sunt destul de limitate.

Prețurile combustibilului pentru aviație în Europa de Nord au crescut la începutul lunii aprilie până la un nivel record de 1904 dolari pe tonă, potrivit datelor Argus Media. Săptămâna trecută, acesta costa 1328 dolari, cu 60% mai mult decât nivelul dinainte de război.

În martie și aprilie, participanții la piața petrolului sperau că conflictul militar va fi de scurtă durată și, după fiecare creștere a prețurilor la contractele futures pe petrol, le coborau la 100 de dolari pe baril, sau chiar mai jos. Însă perspectivele deschiderii Strâmtorii Hormuz pentru navigație nu sunt încă vizibile, iar în ultimele 10 zile prețul Brent a crescut constant, chiar dacă lent, de la 100 la 110 dolari pe baril la tranzacțiile de luni.

Editor : A.R.