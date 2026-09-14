Rezultat strâns al alegerilor parlamentare din Suedia. Sunt așteptate negocieri lungi şi dificile între partide

Lidera social-democraţilor din Suedia s-a declarat „pregătită” să guverneze ţara, în urma alegerilor parlamentare de duminică, scrutin care nu a desemnat un câştigător clar, ceea ce lasă să se întrevadă negocieri lungi şi dificile între partide. Actualul premier mizează și el pe rămânerea la guvernare, alături de extrema dreaptă.

Suedia a trăit o noapte electorală plină de răsturnări de situaţie. Mai întâi au fost strigătele de bucurie ale social-democraţilor, odată cu publicarea primelor sondaje la ieşirea de la urne, relatează AFP, citată de Agerpres.

Mass-media suedeză îi acorda atunci un avans clar Magdalenei Andersson, în vârstă de 59 de ani, care visează la o revenire la conducerea guvernului de când a părăsit puterea în 2022, precum şi un regres evident al extremei drepte, aliată a coaliţiei de la putere.

La anunţarea rezultatelor, susţinătorii ei au început să se îmbrăţişeze zâmbind, savurând un pahar de şampanie sau o bere.

Dar acest avans s-a topit după ce voturile au fost numărate.

„Deocamdată, suntem în frunte. Şi dacă acest lucru se confirmă, atunci Suedia va avea un nou guvern”, a declarat Magdalena Andersson susţinătorilor săi adunaţi în miezul nopţii la Stockholm.

Avantajul la care se referă este însă infim. După numărarea buletinelor din aproape 95% din secţiile de votare, rezultatele preliminare atribuie blocului său 176 de mandate, faţă de 173 de mandate pentru alianţa dintre dreapta şi extrema dreaptă, aflată la putere din 2022.

Iar rivalul său, actualul prim-ministru Ulf Kristersson, pare hotărât să nu renunţe.

„Rămâne deschisă întrebarea cu privire la ce guvern va conduce Suedia în anii următori”, le-a spus el susţinătorilor săi în cadrul serii electorale organizate de partidul său.

Va asista oare Suedia la revenirea „Magdei”, aşa cum i se spune în această ţară nordică? Sau la menţinerea la putere a lui Ulf Kristersson, odată cu intrarea în guvern a unor miniştri de extremă dreapta, în ciuda scăderii procentului de voturi al partidului lor de la 20% la aproximativ 17,5%?

Acest lucru va trebui stabilit în următoarele săptămâni – odată ce numărarea voturilor va fi finalizată.

În acest moment, există două scenarii.

Fie o alianţă a partidelor de stânga – ceea ce nu este deloc uşor, având în vedere cât de fragmentat este blocul.

„Va dura destul de mult, nu vor ajunge la un acord imediat”, prezice Anders Sannerstedt, de la Universitatea din Lund, pentru AFP.

Acest bloc este format din partide (de la centru până la extrema stângă) care au dificultăţi în a se înţelege.

„Situaţia se anunţă dificilă”, recunoaşte Emilia Wikström Melin, o alegătoare suedeză, încă din seara alegerilor social-democrate.

„Dar am încredere deplină în Magdalena: este o negociatoare experimentată şi are un plan pentru ca totul să funcţioneze”, asigură femeia în vârstă de patruzeci de ani.

Echipele actualului prim-ministru conservator, Ulf Kristersson, mizează pe contrariu.

„Chiar dacă vor câştiga, vor avea dificultăţi în formarea unui guvern”, crede Oliver Andersson, membru al Tineretului Partidului Moderat, într-un interviu acordat AFP.

Kristersson, în vârstă de 62 de ani, face din ce în ce mai multe semnale către partidul de centru, care face în prezent parte din opoziţia de stânga.

Într-un interviu acordat AFP cu câteva zile înainte de alegeri, liderul suedez pleda pentru încă patru ani pentru a „redă Suediei măreţia sa” – o aluzie la celebra frază a preşedintelui american Donald Trump.

Timp de luni întregi, coaliţia sa guvernamentală, formată în 2022 şi aliată cu extrema dreaptă în Parlament, era considerată perdantă în faţa blocului de stânga. Însă sondajele de opinie recente i-au dat câteva motive de speranţă.

Unul dintre principalele argumente ale opoziţiei împotriva candidaturii sale? Intrarea extremei drepte în guvern.

Ulf Kristersson s-a angajat să includă Partidul Democraţilor din Suedia în guvernul său în cazul unei victorii la alegerile parlamentare.

Această chestiune a mobilizat unele dintre cele mai cunoscute personalităţi din Suedia.

Începând cu Benny Andersson, unul dintre membrii celebrei formaţii ABBA, care a reinterpretat duminică hitul lor „Mamma Mia” pentru a-şi exprima sprijinul faţă de candidata blocului de stânga.

Editor : M.B.