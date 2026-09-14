Live TV

Rezultat strâns al alegerilor parlamentare din Suedia. Sunt așteptate negocieri lungi şi dificile între partide

Data actualizării: Data publicării:
sueda
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Lidera social-democraţilor din Suedia s-a declarat „pregătită” să guverneze ţara, în urma alegerilor parlamentare de duminică, scrutin care nu a desemnat un câştigător clar, ceea ce lasă să se întrevadă negocieri lungi şi dificile între partide. Actualul premier mizează și el pe rămânerea la guvernare, alături de extrema dreaptă.

Suedia a trăit o noapte electorală plină de răsturnări de situaţie. Mai întâi au fost strigătele de bucurie ale social-democraţilor, odată cu publicarea primelor sondaje la ieşirea de la urne, relatează AFP, citată de Agerpres.

Mass-media suedeză îi acorda atunci un avans clar Magdalenei Andersson, în vârstă de 59 de ani, care visează la o revenire la conducerea guvernului de când a părăsit puterea în 2022, precum şi un regres evident al extremei drepte, aliată a coaliţiei de la putere.

La anunţarea rezultatelor, susţinătorii ei au început să se îmbrăţişeze zâmbind, savurând un pahar de şampanie sau o bere.

Dar acest avans s-a topit după ce voturile au fost numărate.

„Deocamdată, suntem în frunte. Şi dacă acest lucru se confirmă, atunci Suedia va avea un nou guvern”, a declarat Magdalena Andersson susţinătorilor săi adunaţi în miezul nopţii la Stockholm.

Avantajul la care se referă este însă infim. După numărarea buletinelor din aproape 95% din secţiile de votare, rezultatele preliminare atribuie blocului său 176 de mandate, faţă de 173 de mandate pentru alianţa dintre dreapta şi extrema dreaptă, aflată la putere din 2022.

Iar rivalul său, actualul prim-ministru Ulf Kristersson, pare hotărât să nu renunţe.

„Rămâne deschisă întrebarea cu privire la ce guvern va conduce Suedia în anii următori”, le-a spus el susţinătorilor săi în cadrul serii electorale organizate de partidul său.

Va asista oare Suedia la revenirea „Magdei”, aşa cum i se spune în această ţară nordică? Sau la menţinerea la putere a lui Ulf Kristersson, odată cu intrarea în guvern a unor miniştri de extremă dreapta, în ciuda scăderii procentului de voturi al partidului lor de la 20% la aproximativ 17,5%?

Acest lucru va trebui stabilit în următoarele săptămâni – odată ce numărarea voturilor va fi finalizată.

În acest moment, există două scenarii.

Fie o alianţă a partidelor de stânga – ceea ce nu este deloc uşor, având în vedere cât de fragmentat este blocul.

„Va dura destul de mult, nu vor ajunge la un acord imediat”, prezice Anders Sannerstedt, de la Universitatea din Lund, pentru AFP.

Acest bloc este format din partide (de la centru până la extrema stângă) care au dificultăţi în a se înţelege.

„Situaţia se anunţă dificilă”, recunoaşte Emilia Wikström Melin, o alegătoare suedeză, încă din seara alegerilor social-democrate.

„Dar am încredere deplină în Magdalena: este o negociatoare experimentată şi are un plan pentru ca totul să funcţioneze”, asigură femeia în vârstă de patruzeci de ani.

Echipele actualului prim-ministru conservator, Ulf Kristersson, mizează pe contrariu.

„Chiar dacă vor câştiga, vor avea dificultăţi în formarea unui guvern”, crede Oliver Andersson, membru al Tineretului Partidului Moderat, într-un interviu acordat AFP.

Kristersson, în vârstă de 62 de ani, face din ce în ce mai multe semnale către partidul de centru, care face în prezent parte din opoziţia de stânga.

Într-un interviu acordat AFP cu câteva zile înainte de alegeri, liderul suedez pleda pentru încă patru ani pentru a „redă Suediei măreţia sa” – o aluzie la celebra frază a preşedintelui american Donald Trump.

Timp de luni întregi, coaliţia sa guvernamentală, formată în 2022 şi aliată cu extrema dreaptă în Parlament, era considerată perdantă în faţa blocului de stânga. Însă sondajele de opinie recente i-au dat câteva motive de speranţă.

Unul dintre principalele argumente ale opoziţiei împotriva candidaturii sale? Intrarea extremei drepte în guvern.

Ulf Kristersson s-a angajat să includă Partidul Democraţilor din Suedia în guvernul său în cazul unei victorii la alegerile parlamentare.

Această chestiune a mobilizat unele dintre cele mai cunoscute personalităţi din Suedia.

Începând cu Benny Andersson, unul dintre membrii celebrei formaţii ABBA, care a reinterpretat duminică hitul lor „Mamma Mia” pentru a-şi exprima sprijinul faţă de candidata blocului de stânga.

 

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nazare nunta miri
1
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
calafat
4
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...
Memorabil: Alexander Zverev a făcut gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, în fața a 24.000 de oameni
Digi Sport
Memorabil: Alexander Zverev a făcut gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, în fața a 24.000 de oameni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Reacții la rezultatele exit-pollurilor.
Cine conduce în alegerile parlamentare din Suedia. Ce arată primele sondaje după închiderea secțiilor de votare
profimedia-1133151465
Alegeri parlamentare în Suedia. Extrema dreaptă, la un pas de a ajunge la guvernare
Ulrich Siegmund
Un fost actor de filme pentru adulți și politicieni cu legături neonaziste. Cine sunt noii aleși AfD din Saxonia-Anhalt
Ulf Kristersson
Premierul Ulf Kristersson transmite un avertisment Europei înainte de primele alegeri din Suedia după aderarea la NATO
Cetateanul suedez Haval Khalil este adus sub escorta la Curtea de Apel Bucuresti, 4 septembrie 2026.
Rapperul suedez Haval Khalil va fi extrădat azi din România. El este acuzat că racola copii și îi antrena să devină asasini
Recomandările redacţiei
dosar de securitate
Cât de mare era Securitatea la finalul regimului Ceaușescu. Cifre...
2025-12-01 George Calin-1187
Componentele Planului de Înzestrare a Armatei pentru următorii 10...
nicusor dan profimedia
Summitul Arcticii din Finlanda: Președintele Nicușor Dan prezintă...
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că „ascunde” adevăratul...
Ultimele știri
Erdogan intensifică ofensiva pentru „valorile familiei”. 162 de arestări în raiduri care au vizat comunitatea LGBTQ
Incendiu devastator în Croația. Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate de pe insula Brac
Trump respinge informațiile conform cărora China ar fi furnizat informații Iranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de blocaje și își ating obiectivele. Tranzit astral puternic până pe 20 septembrie
Cancan
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Fanatik.ro
Editorial din tribună după primul meci al Craiovei fără gol primit în deplasare: „Campioana și-a început...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Alertă în Polonia înainte de meciul României! Prim-ministrul avertizează după ce două drone rusești au căzut...
Adevărul
Câte puncte primești la pensie dacă ai facultate
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Pro FM
Andreea Bălan, pozată de soț în costum de baie. Radiază de când e din nou femeie căsătorită
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Martin Freeman, la 55 de ani. De la „Hobbitul” și „Sherlock” la povestea discretă de iubire cu o femeie cu 23...
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian...
Newsweek
România, țara unde 4 oameni se sinucid zilnic. Psiholog: Persoanele care au peste 60 ani, cele mai vulnerabile
Digi FM
Brad Pitt și Ines de Ramon, spectacol în tribune la finala US Open. Gesturile romantice dintre cei doi pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Cafea cu particule nesănătoase. De ce sunt periculoase paharele de unică folosință
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Dakota Johnson, magnet de priviri la New York. Atitudine seducătoare, ochi albaștri și o rochie șic cu...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță