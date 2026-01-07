Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie arată ce încredere mai au ucrainenii în Donald Trump, NATO și UE

O majoritate covârșitoare a ucrainenilor consideră că președinția lui Donald Trump este negativă pentru Ucraina.

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), respondenții au fost întrebați dacă este bine sau rău pentru Ucraina faptul că Trump este președintele SUA. În răspunsul lor, 74% au spus că este „rău”, scrie European Pravda.

În mai-iunie, 72% aveau această părere, ceea ce înseamnă că situația s-a schimbat puțin.

Doar 14% consideră că președinția lui Trump este bună pentru Ucraina, în scădere față de 16% anterior.

Încrederea în SUA și în NATO

Sondajul arată, de asemenea, că, în comparație cu sfârșitul anului 2024, încrederea în Statele Unite și NATO a scăzut semnificativ, în timp ce Uniunea Europeană continuă să se bucure de încrederea majorității respondenților.

Sondajul a fost realizat de KIIS între 26 noiembrie și 29 decembrie, prin intermediul unor interviuri telefonice. Au participat în total 1 001 de respondenți. Sondajul a cuprins cetățeni adulți ai Ucrainei care, la momentul sondajului, locuiau pe teritoriul controlat de guvernul ucrainean. În circumstanțe normale, marja de eroare statistică pentru un eșantion de această dimensiune nu depășește 4,1 %.

Este de remarcat faptul că textul final al Declarației de la Paris, aprobat în urma reuniunii „Coaliției de voință” nu includea o referire la angajamentele SUA de a sprijini forțele multinaționale din Ucraina în cazul unei noi invazii ruse. În plus, Statele Unite nu sunt semnatare oficiale ale documentului.

