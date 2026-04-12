Secțiile de votare la alegerile generale din Ungaria s-au închis în țara vecină la ora locală 19:00 (20:00, ora României). Primele rezultate parțiale sunt așteptate spre ora 21:00.

Primele rezultate ale alegerilor din Ungaria ar trebui să apară începând cu ora 21:00, pe măsură ce se numără voturile.

În țara vecină nu au fost date pubicității sondaje exit-poll oficiale, dar, potrivit corespondentului Digi24 la Budapesta, pe ecranele din zona unde sunt adunați susținători ai lui Peter Magyar au fost afișate datele unor sondaje care indicau că Tisza ar fi obținut 54% dintre voturi, iar Fidesz circa 40%. Datele sunt greu de calculat din cauza sistemului de vot.

Votul continuă la secțiile de votare din diaspora care sunt încă deschise.

Prezența la vot este așteptată să atingă procentul de 80%, potrivit site-ului maghiar Telex.

Cum s-a desfăşurat votul

Alegătorii vor decide cei 199 de membri ai parlamentului – 106 dintre aceştia în circumscripţii uninominale, în cadrul unui sistem majoritar uninominal, iar ceilalţi 93 de pe liste naţionale ale partidelor şi ale minorităţilor etnice.

Guvernul lui Orban a acordat cetăţenie etnicilor maghiari care trăiesc în străinătate, iar aceştia pot vota pe listele partidelor, prin corespondenţă. Conform datelor Oficiului Naţional Electoral, aproape 500.000 de astfel de cetăţeni s-au înregistrat pentru alegerile din 2026. Marea majoritate a acestora susţin în mod tradiţional partidul Fidesz al lui Orban.

Cei care au o adresă înregistrată în Ungaria trebuiau să voteze personal - la o secţie de vot din Ungaria sau, dacă se află în străinătate, la una dintre reprezentanţele oficiale ale Ungariei.

Pentru fiecare partid în parte, pragul de intrare în parlament este de 5% din voturi.

Secţiile de votare s-au deschis duminică la ora locală 6:00 (07:00, ora României) şi s-au închis la ora 19:00 (20:00, ora României).

Rezultatele ar trebui să fie clare până duminică seara târziu.

Ce se întâmplă după alegeri

Preşedintele Tamas Sulyok va convoca noul parlament în termen de 30 de zile de la alegeri, probabil în luna mai. În 2022, alegerile au avut loc pe 3 aprilie, iar noul parlament s-a reunit pe 2 mai.

Prim-ministrul este ales de parlament, cu majoritate simplă de voturi. Preşedintele Ungariei prezintă o propunere pentru funcţia de prim-ministru – de obicei candidatul partidului câştigător – iar parlamentul votează apoi asupra nominalizării.

Dacă parlamentul nu reuşeşte să aleagă persoana propusă, preşedintele prezintă o nouă propunere în termen de 15 zile.

Dacă parlamentul nu reuşeşte din nou să aleagă un nou prim-ministru, preşedintele poate dizolva parlamentul şi poate convoca noi alegeri.

Care sunt rezultatele posibile ale alegerilor

Grupul de reflecţie Political Capital, cu sediul la Budapesta, a prezentat vineri ceea ce consideră a fi scenariile posibile:

Majoritate constituţională de două treimi pentru Fidesz: Acest lucru ar permite partidului Fidesz să remodeleze în continuare instituţiile fără restricţii, iar autonomia instituţională în Ungaria ar scădea şi mai mult.

Majoritate semnificativă a Fidesz: O majoritate semnificativă ar permite Fidesz să-şi continue politicile actuale, politica externă rămânând probabil în mare parte neschimbată.

Majoritate restrânsă a Fidesz: Aceasta ar crea o situaţie politică nouă şi incertă, cu un echilibru fragil al puterii şi o presiune crescută din partea opoziţiei.

Majoritate de două treimi a Tisza: Aceasta ar permite o reformă instituţională profundă şi ar permite noului guvern să restructureze instituţiile-cheie.

Majoritate semnificativă pentru Tisza: Aceasta ar permite schimbări limitate, dar semnificative, dar nu ar oferi un mandat legal solid pentru o reformă instituţională profundă. Dinamica politică ar rămâne tensionată.

Majoritate strânsă pentru Tisza: Aceasta ar crea o situaţie de guvernare instabilă şi cu risc ridicat, cu un echilibru fragil al puterii. Rezultatele alegerilor ar putea fi contestate, ceea ce ar putea duce la proteste de masă.

Fără un câştigător clar: O situaţie de impas ar duce la un peisaj politic fragmentat, în care niciun actor major nu poate forma singur un guvern stabil. Partidul de extremă dreapta Mi Hazank (Patria noastră) ar putea deveni un factor decisiv, iar formarea coaliţiilor ar putea fi incertă şi prelungită.

Editor : Alexandru Costea