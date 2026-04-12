Live Text Rezultate alegeri Ungaria 2026: primele date parțiale sunt așteptate în jurul orei 21:00. Ce arată exit-poll-urile

Secțiile de votare la alegerile generale din Ungaria s-au închis în țara vecină la ora locală 19:00 (20:00, ora României). Primele rezultate parțiale sunt așteptate spre ora 21:00.

Primele rezultate ale alegerilor din Ungaria ar trebui să apară începând cu ora 21:00, pe măsură ce se numără voturile.

În țara vecină nu au fost date pubicității sondaje exit-poll oficiale, dar, potrivit corespondentului Digi24 la Budapesta, pe ecranele din zona unde sunt adunați susținători ai lui Peter Magyar au fost afișate datele unor sondaje care indicau că Tisza ar fi obținut 54% dintre voturi, iar Fidesz circa 40%. Datele sunt greu de calculat din cauza sistemului de vot.

Votul continuă la secțiile de votare din diaspora care sunt încă deschise.

Prezența la vot este așteptată să atingă procentul de 80%, potrivit site-ului maghiar Telex.

Cum s-a desfăşurat votul 

Alegătorii vor decide cei 199 de membri ai parlamentului – 106 dintre aceştia în circumscripţii uninominale, în cadrul unui sistem majoritar uninominal, iar ceilalţi 93 de pe liste naţionale ale partidelor şi ale minorităţilor etnice. 

Guvernul lui Orban a acordat cetăţenie etnicilor maghiari care trăiesc în străinătate, iar aceştia pot vota pe listele partidelor, prin corespondenţă. Conform datelor Oficiului Naţional Electoral, aproape 500.000 de astfel de cetăţeni s-au înregistrat pentru alegerile din 2026. Marea majoritate a acestora susţin în mod tradiţional partidul Fidesz al lui Orban. 

Cei care au o adresă înregistrată în Ungaria trebuiau să voteze personal - la o secţie de vot din Ungaria sau, dacă se află în străinătate, la una dintre reprezentanţele oficiale ale Ungariei. 

Pentru fiecare partid în parte, pragul de intrare în parlament este de 5% din voturi. 

Secţiile de votare s-au deschis duminică la ora locală 6:00 (07:00, ora României) şi s-au închis la ora 19:00 (20:00, ora României). 

Rezultatele ar trebui să fie clare până duminică seara târziu.

Ce se întâmplă după alegeri 

Preşedintele Tamas Sulyok va convoca noul parlament în termen de 30 de zile de la alegeri, probabil în luna mai. În 2022, alegerile au avut loc pe 3 aprilie, iar noul parlament s-a reunit pe 2 mai. 

Prim-ministrul este ales de parlament, cu majoritate simplă de voturi. Preşedintele Ungariei prezintă o propunere pentru funcţia de prim-ministru – de obicei candidatul partidului câştigător – iar parlamentul votează apoi asupra nominalizării. 

Dacă parlamentul nu reuşeşte să aleagă persoana propusă, preşedintele prezintă o nouă propunere în termen de 15 zile. 

Dacă parlamentul nu reuşeşte din nou să aleagă un nou prim-ministru, preşedintele poate dizolva parlamentul şi poate convoca noi alegeri. 

Care sunt rezultatele posibile ale alegerilor 

Grupul de reflecţie Political Capital, cu sediul la Budapesta, a prezentat vineri ceea ce consideră a fi scenariile posibile: 

Majoritate constituţională de două treimi pentru Fidesz: Acest lucru ar permite partidului Fidesz să remodeleze în continuare instituţiile fără restricţii, iar autonomia instituţională în Ungaria ar scădea şi mai mult. 

Majoritate semnificativă a Fidesz: O majoritate semnificativă ar permite Fidesz să-şi continue politicile actuale, politica externă rămânând probabil în mare parte neschimbată. 

Majoritate restrânsă a Fidesz: Aceasta ar crea o situaţie politică nouă şi incertă, cu un echilibru fragil al puterii şi o presiune crescută din partea opoziţiei. 

Majoritate de două treimi a Tisza: Aceasta ar permite o reformă instituţională profundă şi ar permite noului guvern să restructureze instituţiile-cheie. 

Majoritate semnificativă pentru Tisza: Aceasta ar permite schimbări limitate, dar semnificative, dar nu ar oferi un mandat legal solid pentru o reformă instituţională profundă. Dinamica politică ar rămâne tensionată. 

Majoritate strânsă pentru Tisza: Aceasta ar crea o situaţie de guvernare instabilă şi cu risc ridicat, cu un echilibru fragil al puterii. Rezultatele alegerilor ar putea fi contestate, ceea ce ar putea duce la proteste de masă. 

Fără un câştigător clar: O situaţie de impas ar duce la un peisaj politic fragmentat, în care niciun actor major nu poate forma singur un guvern stabil. Partidul de extremă dreapta Mi Hazank (Patria noastră) ar putea deveni un factor decisiv, iar formarea coaliţiilor ar putea fi incertă şi prelungită.

Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-04-12 195750
Alegeri Ungaria 2026. Acuzații de turism electoral din Transilvania. Un microbuz cu numere de România, filmat în circumscripție Fidesz
peter magyar alegeri ungaria
Alegeri Ungaria. Un apropiat al guvernului Orban publică „un plan intern” în engleză prin care acuză Tisza de pregătirea unor violențe
Hungary Election
Peter Magyar, despre posibile fraude la vot: „Fiți vigilenți. N-aș vrea ca cineva să ajungă la închisoare în locul mafiei Fidesz”
Hungary Election
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz: „Una gravă”. Despre Peter Magyar: „Nu-l subestimez”
Alegeri Ungaria
Alegerile din Ungaria din 2026, ocazia cu care Rusia își dă „doctoratul” în manipularea electorală
Recomandările redacţiei
image_1775899852295
Șoferița din Constanța prinsă cu 176 km/h care spunea că i se ardeau...
Gigi becali
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de...
Strait of Hormuz
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a...
ambulanta 112
Bărbat în comă, după ce a fost lovit de clopot în noaptea de Înviere
Ultimele știri
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament a fost scris având în vedere un caz ca al lui”
Donald Trump susține că NATO dorește să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz: Marea Britanie, nominalizată
Donald Trump amenință China cu consecințe dacă ajută militar Iranul: „Vom impune tarife vamale de 50%”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Ivan Savvidis, mesaj deosebit în prima zi de Paște, după promisiunea de 8.000.000 de euro făcută lui Răzvan...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României: „Îmi place mult copilul ăsta!”
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Ce se face în a doua zi de Paște și ce tradiții respectă românii în Lunea Albă. Obiceiuri care se păstrează...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce imagini! Răzvan Lucescu s-a învinovățit singur și a început să plângă, la plecarea din România
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Cine e Peter Magyar, fostul colaborator al lui Viktor Orban, devenit principalul lui adversar. A promis o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...