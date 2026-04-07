Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie în privința aderării Canadei la Uniunea Europeană. „Brexit-ul a fost o greșeală”

Brexit-ul este considerat o greșeală

O eventuală aderare a Canadei la Uniunea Europeană este doar o ipoteză, vehiculată din ce în ce mai des în unele medii, iar un sondaj de opinie, realizat recent, lămurește și care este opinia canadienilor, scrie TVP World.

Unul din patru canadieni susține aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce o majoritate clară consideră că ideea merită explorată, a relevat un nou sondaj.

Sondajul realizat de Canadian Spark Advocacy a constatat că 25% dintre respondenți consideră aderarea la UE o idee bună, iar alți 58% spun că merită o analiză mai atentă.

Mai puțin de o cincime dintre respondenți – 17% – s-au opus acestei idei.

Rezultatele vin pe fondul dezbaterii privind locul Canadei în ordinea internațională, în urma tensiunilor reînnoite din cadrul NATO și a incertitudinii privind politica externă a SUA, precum și a propunerii repetate a lui Donald Trump de a încorpora Canada în Statele Unite.

Sprijinul pentru relații mai strânse cu Europa a fost cel mai puternic în rândul alegătorilor Partidului Liberal, aflat la guvernare, și al altor partide de centru-stânga, în timp ce alegătorii conservatori au fost mai divizați, o treime dintre aceștia opunându-se ideii.

Deși prim-ministrul canadian Mark Carney a exclus aderarea la UE, Canada și-a intensificat cooperarea cu blocul în ultimii ani, inclusiv prin acorduri privind apărarea și participarea la programele europene de securitate.

Sondajul a arătat, de asemenea, că populația Canadei este în mare parte critici față de decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană.

Aproximativ 64% dintre respondenți au afirmat că Brexit-ul a fost o decizie greșită, majoritatea membrilor celor mai multe grupuri politice împărtășind această opinie, inclusiv alegătorii conservatori.

Rezultatele evidențiază modul în care Canada, legată istoric strâns de Regatul Unit, se îndreaptă din ce în ce mai mult către parteneriate internaționale mai ample, pe măsură ce tensiunile geopolitice remodelează alianțele

profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
3
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Joachim Herrmann stellt Entry/Exit System am Flughafen Nürnberg vor, Nürnberg, 13.03.2026
Noi reguli de intrare în UE din 10 aprilie: Cum schimbă sistemul EES controlul la frontieră pentru călători
ursula telefon CE
„Signalgate” în UE: Oficialii de la Bruxelles, sub asalt cibernetic. Telefoanele și sistemele IT sunt vizate de hackeri proruși
Russian,Flag,Map,With,Putin,Swadow.,Russian,Military,Aggression
Axa interesului propriu: Rusia poate fi un partener nesigur, dar regimul lui Putin a supraviețuit multora dintre aliații săi autoritari
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova.
Cum încearcă Putin să saboteze drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană (raport)
Dmitri Medvedev
Medvedev se teme că amenințările lui Trump „vor transforma UE într-o alianţă militară în toată regula”
Mojtaba Khamenei
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei...
Puternica rachetă lunară a NASA a decolat miercuri seară din Florida, având la bord patru astronauţi care vor survola Luna peste câteva zile
Artemis II: pene de comunicații, recorduri doborâte și un mesaj din...
oameni cu umbrela in ploaie
Sărbători pascale cu vreme de iarnă, anunțul ANM. Unde va fi cel mai...
Trump Hosts a Bilateral Lunce with PM Orban of Hungary
Modelul global al mișcării MAGA se confruntă cu o încercare decisivă...
Record de adâncime în proiectul de extracție de gaze Caragele. A patra sondă Romgaz a atins 5.256 de metri săpaţi
Criza actuală a petrolului și a gazelor este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2002 la un loc, spune șeful AIE
Femeia lovită pe trecerea de pietoni de rapidistul Kader Keita a murit la spital. Câți ani de închisoare riscă fotbalistul
Confesiunea Mihaelei Rădulescu, după ce și-a pierdut iubitul și mama în doar 6 luni: "Am tăcut, am ales să nu...
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Claudiu Petrila i-a dezvăluit, în privat, lui Horia Ivanovici cea mai puternică adversară din play-off: „Clar...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
“Înjuraţi-ne, dar nu ne loviţi!”. Apelul jucătorilor Rapidului după ce un băţ aruncat din galerie l-a lovit...
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare...
NASA a trimis astronauți spre Lună cu echipamente vechi. Motivul ascuns ține de viața lor
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Diletta Leotta: "Duminică e Como - Inter, vrem să te vedem tuns!" Chivu i-a dat replica instant
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
Loredana Groza întoarce toate privirile cu noi imagini din Maldive în costum de baie. „Nu înțeleg ce este cu...