Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie în privința aderării Canadei la Uniunea Europeană. „Brexit-ul a fost o greșeală”

O eventuală aderare a Canadei la Uniunea Europeană este doar o ipoteză, vehiculată din ce în ce mai des în unele medii, iar un sondaj de opinie, realizat recent, lămurește și care este opinia canadienilor, scrie TVP World.

Unul din patru canadieni susține aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce o majoritate clară consideră că ideea merită explorată, a relevat un nou sondaj.

Sondajul realizat de Canadian Spark Advocacy a constatat că 25% dintre respondenți consideră aderarea la UE o idee bună, iar alți 58% spun că merită o analiză mai atentă.

Mai puțin de o cincime dintre respondenți – 17% – s-au opus acestei idei.

Rezultatele vin pe fondul dezbaterii privind locul Canadei în ordinea internațională, în urma tensiunilor reînnoite din cadrul NATO și a incertitudinii privind politica externă a SUA, precum și a propunerii repetate a lui Donald Trump de a încorpora Canada în Statele Unite.

Sprijinul pentru relații mai strânse cu Europa a fost cel mai puternic în rândul alegătorilor Partidului Liberal, aflat la guvernare, și al altor partide de centru-stânga, în timp ce alegătorii conservatori au fost mai divizați, o treime dintre aceștia opunându-se ideii.

Deși prim-ministrul canadian Mark Carney a exclus aderarea la UE, Canada și-a intensificat cooperarea cu blocul în ultimii ani, inclusiv prin acorduri privind apărarea și participarea la programele europene de securitate.

Brexit-ul este considerat o greșeală

Sondajul a arătat, de asemenea, că populația Canadei este în mare parte critici față de decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană.

Aproximativ 64% dintre respondenți au afirmat că Brexit-ul a fost o decizie greșită, majoritatea membrilor celor mai multe grupuri politice împărtășind această opinie, inclusiv alegătorii conservatori.

Rezultatele evidențiază modul în care Canada, legată istoric strâns de Regatul Unit, se îndreaptă din ce în ce mai mult către parteneriate internaționale mai ample, pe măsură ce tensiunile geopolitice remodelează alianțele

