Rezultatele finale ale alegerilor din Israel: Partidul lui Netanyahu pierde teren, iar formarea guvernului devine o provocare

Alegerile din Israel conturează un nou echilibru politic, după ce rezultatele finale au confirmat 53 de mandate pentru blocul pro-Netanyahu, 48 pentru cel condus de Eisenkot și un scor record de 19 mandate pentru partidele arabe. Cu o prezență la urne de 77,9%, formarea viitorului guvern se anunță dificilă, în condițiile în care nicio tabără nu dispune de majoritatea necesară de 61 de locuri în Knesset, informează Times of Israel.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat rezultatele finale ale alegerilor naționale din acest an în primele ore ale dimineții de vineri.

Rezultatele oficiale complete urmează să fie prezentate pe 4 noiembrie președintelui Isaac Herzog, după ce CEC va finaliza toate anchetele privind erorile sau plângerile. Ulterior, Herzog se va întâlni cu fiecare lider de partid, pe măsură ce aceștia își vor exprima recomandarea cu privire la persoana care, în opinia lor, ar trebui să formeze următorul guvern.

Rata finală de participare la vot a fost de 77,9% din alegătorii cu drept de vot — cea mai mare cifră din ultimele decenii —, cu 5.716.665 de voturi exprimate.

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Cum arată distribuția mandatelor în noul Knesset

Rezultatele finale indică 27 de locuri pentru Likud, 21 pentru Yashar, 12 pentru B’Yachad, 11 pentru Lista Comună, 8 pentru Democrați, 8 pentru Ra’am, 7 pentru Yisrael Beytenu, 7 pentru Iudaismul Torah Unit, 7 pentru Otzma Yehudit, 6 pentru Shas și 6 pentru Sionismul Religios.

Partidul „Rezerviștii-Economie” al lui Yoaz Hendel a rămas sub pragul electoral de 3,25%, cu 2,63% din voturi, la fel ca și partidul „Poporul Israelului” al lui Ofer Winter, care a obținut doar 1,7% din voturi. Partidul „Charedi Public”, un partid cu șanse reduse care oferise o viziune alternativă comunităților ultraortodoxe din Israel, s-a situat cu mult sub pragul electoral, cu doar 0,2% din voturi.

Blocul lui Netanyahu pierde teren, iar partidele arabe obțin un rezultat istoric

Aceste rezultate plasează blocul pro-Netanyahu la 53 de locuri, blocul anti-Netanyahu la 48, iar formațiunile arabe la 19. Partidele din blocul pro-Netanyahu, care alcătuiesc actualul guvern, dețineau 68 de locuri în Knessetul anterior, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă.

Partidele conduse de arabi — Lista Comună și Ra’am — au obținut un record istoric de 19 de locuri, aproape dublul celor 10 locuri pe care le dețin în prezent. Acest lucru ar fi mai mult decât suficient pentru a asigura blocului anti-Netanyahu o majoritate confortabilă, dacă toți membrii blocului sionist, cu excepția Partidului Democraților, nu ar fi exclus cooperarea cu Ra’am sau cu Lista Comună.

În declarația sa de vineri dimineață devreme, Comisia Electorală Centrală (CEC) a reiterat comentariile făcute joi de directorul interimar Dean Livne, respingând acuzațiile de fraudă electorală pe scară largă, pe fondul unor rapoarte privind o posibilă campanie a Qatarului de a influența votul.

„Rapoartele publicate pe parcursul zilei sunt complet nefondate”, a spus Livne, subliniind că ancheta „nu va afecta rezultatele finale transmise președintelui și nici nu vizează vreun sector anume al populației”.

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Formarea noului guvern ar putea dura peste două luni

Knessetul urmează să fie investit pe 10 noiembrie, indiferent de eforturile de formare a viitorului guvern, care se preconizează a fi anevoioase și s-ar putea prelungi pe o perioadă de peste două luni, niciuna dintre părți nefiind aproape de majoritatea de 61 de locuri necesară.

Miercuri, Herzog i-a îndemnat pe liderii partidelor să facă tot ce le stă în putință pentru a evita un nou tur de alegeri: „Trebuie să facem tot ce putem, mai ales după ce s-a întâmplat ieri, pentru a evita un nou tur de alegeri. Așadar, mă aștept ca toți cei care vin aici să aibă o atitudine deschisă”, a spus el.

Atât Netanyahu, cât și Eisenkot au promis că vor fi ei cei care vor forma următorul guvern.

Alegerile de marți au avut loc la patru ani după încheierea unei perioade de trei ani în care Israelul a organizat în repetate rânduri cinci tururi de scrutin, primele patru nereușind să ducă la formarea unor guverne stabile.

Editor : Ana Petrescu