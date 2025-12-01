Rezultatele RMN-ului lui Donald Trump au fost făcute publice de medicul Casei Albe

Medicul președintelui Donald Trump a oferit informații despre cele două teste RMN la care Trump a fost supus în octombrie, la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, relatează People.

Președintele a fost supus atât unei scanări abdominale, cât și uneia cardiovasculare în timpul vizitei, a dezvăluit secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă luni, citind o notă din partea medicului Casei Albe, Sean Barbabella, care detaliază procedurile și rezultatele președintelui.

„Parte a examenului fizic complet”

Potrivit lui Barbabella, rezultatele ambelor teste au fost „perfect normale”. Medicul a spus că Trump a fost supus testelor RMN ca parte a „examenului fizic complet”, menționând că bărbații din grupa de vârstă a președintelui de 79 de ani „beneficiază de o evaluare amănunțită a sănătății cardiovasculare și abdominale”.

Barbabella a spus că RMN-urile au fost „preventive” și a scris: „Acest nivel de evaluare detaliată este standard pentru un examen fizic executiv la vârsta președintelui Trump și confirmă că acesta se bucură în continuare de o sănătate generală excelentă”.

Nu au fost publicate imaginile RMN-urilor

Deși Casa Albă a făcut public raportul lui Barbabella, nu a publicat imaginile RMN-urilor. Anterior, aceasta a declarat că vizita lui Trump din octombrie la Walter Reed a fost o „evaluare de urmărire”.

Raportul lui Barbabella vine la câteva zile după ce guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, l-a îndemnat pe Trump să „facă publice rezultatele RMN-ului”, după ce președintele l-a numit pe acesta într-un mod jignitor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale.

Într-un mesaj de Ziua Recunoștinței postat pe Truth Social, Trump i-a criticat pe „cetățeni” și „patrioți” pe care i-a numit „pur și simplu PROȘTI” când vine vorba despre imigrație.

Referindu-se la comunitatea somaleză din Minnesota, Trump a scris: „Guvernatorul grav retardat al statului Minnesota, Tim Walz, nu face nimic, fie din frică, fie din incompetență, fie din ambele motive”, ceea ce l-a determinat pe Walz, în vârstă de 61 de ani, să declare pe X: „Faceți publice rezultatele RMN-ului”.

În timp ce vorbea cu reporterii la bordul Air Force One duminică, 30 noiembrie, în timp ce se întorcea la Washington, D.C., din Florida, Trump a spus că va publica cu plăcere rezultatele „perfecte” ale ultimului său examen medical cunoscut.

„Dacă doriți să fie publicate, le voi publica”, a adăugat el, potrivit unui clip distribuit de Casa Albă.

„Nu a fost creierul”

Când Weijia Jiang de la CBS News l-a întrebat ce parte a corpului a fost scanată în timpul testului RMN, Trump a răspuns: „Habar n-am... nu a fost creierul, pentru că am făcut un test cognitiv și l-am trecut cu brio”.

Apoi a adăugat: „Am obținut o notă perfectă, lucru pe care tu nu l-ai putea face”, adăugând la seria recentă de insulte la adresa femeilor din Asociația Corespondenților de la Casa Albă.

Barbabella a publicat anterior un raport privind examenul medical al lui Trump din 10 octombrie, menționând la momentul respectiv că acesta a fost supus unor teste de laborator, imagistică avansată și „evaluări preventive de sănătate” ca „parte a planului său continuu de menținere a sănătății”. Barbabella nu a dat detalii despre tipul de imagistică la momentul respectiv și nici nu a dezvăluit pentru ce îl examina pe Trump.

Insuficiență venoasă cronică

Leavitt a descris vizita lui Trump din octombrie ca fiind un „control medical anual de rutină”, în ciuda faptului că anunțase anterior că acesta își făcuse deja controlul medical anual în aprilie.

În iulie, Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, o afecțiune care „provoacă acumularea sângelui în venele picioarelor, ducând la presiune ridicată în aceste vene”, potrivit Cleveland Clinic.

În prezent, el este cea mai în vârstă persoană aleasă președinte în Statele Unite și este pe cale să-l depășească pe președintele Joe Biden drept cel mai în vârstă președinte în funcție înainte de sfârșitul mandatului său.

