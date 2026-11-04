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Rezultatul alegerilor din Israel a fost validat, acuzațiile de fraudă nu se justifică. Încep cosultările pentru formarea unui guvern

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Rezultatele alegerilor din Israel au fost validate. Președintele Herzog a primit certificatul. Foto Președinția Israelului
Rezultatele alegerilor din Israel au fost validate. Președintele Herzog a primit certificatul. Foto Președinția Israelului/X
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Din articol
Yair Golan: „Netanyahu a devenit toxic”
Comisia Electorală Centrală a validat rezultatele alegerilor din 27 octombrie, confirmând lipsa oricăror dovezi de fraudă și consolidând scorul istoric al partidelor arabe, în ciuda contestării de către premierul Netanyahul, relatează Haaretz. Partidul Likud al lui Benjamin Netanyahu a depus 1.200 de plângeri privind votul în comunitățile arabe, în timp ce partidul extremistului de dreapta Ben-Gvir a anunțat că se va opune validării. O analiză aprofundată efectuată de comisia electorală nu a găsit dovezi ale unor nereguli care să afecteze rezultatele, scrie sursa citată.

Premierul Benjamin Netanyahu și aliații săi au contestat rezultatul alegerilor legislative fără a prezenta dovezi concrete, acuzații menite să submineze legitimitatea succesului partidelor arabe. Deși partidele arabe au obținut un număr istoric de mandate, creșterea lor electorală este explicată prin dinamici politice interne și nu prin intervenții externe.

Rezultatele finale, validate de Comisia Electorală Centrală, au consolidat poziția taberei anti-Netanyahu, în timp ce blocul condus de Netanyahu și-a pierdut majoritatea absolută pe care o deținea anterior. Această reconfigurare a forțelor politice marchează un dezechilibru semnificativ, partidele arabe câștigând teren strategic esențial pentru formarea oricărei majorități de guvernare viitoare.

Autoritățile electorale au emis un comunicat oficial care respinge ideea unei fraude sistemice: „Analiza nu a identificat nicio dovadă de nereguli care să fi compromis integritatea alegerilor sau să le fi influențat rezultatul”. Această concluzie este susținută de procedurile riguroase de verificare alese de Comisie, care au examinat mii de secții de votare și documente de vot.

Ancheta nu a găsit niciun indiciu care să confirme validitatea acuzațiilor de fraudă aduse de Netanyahu.

Președintele Isaac Herzog a primit miercuri, la Reședința Prezidențială, rezultatele oficiale ale alegerilor pentru cel de-al 26-lea Knesset, din partea președintelui Comisiei Electorale Centrale, judecătorul Noam Sohlberg.

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל היום בבית הנשיא את תוצאותיהן הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-26, מידי יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. ההתייעצויות עם נציגי הסיעות יחלו היום אחר הצהריים. https://t.co/oA5Q5FpwpO

— Office of the President of Israel (@IsraelPresident) November 4, 2026

Consultările cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare vor începe în cursul după-amiezii, a precizat Președinția israeliană. În urma alegerilor parlamentare de săptămâna trecută nu a rezultat o majoritate. Netanyahu speră să îşi asigure un al cincilea mandat de şef al guvernului.

Președintele Israelului îi îndeamnă pe liderii politici să ajungă la un compromis în vederea formării unui guvern, în urma unor alegeri despre care afirmă că nu au un câștigător clar, și condamnă retorica „rasistă” îndreptată împotriva partidelor arabe.

Yair Golan: „Netanyahu a devenit toxic”

Unul din liderii opoziţiei israeliene, Yair Golan, a declarat miercuri că prim-ministrul Benjamin Netanyahu a devenit 'toxic' pentru ambele partide politice americane majore, avertizând că rămânerea acestuia la putere ar putea duce la izolare internaţională şi o confruntare cu Washingtonul, transmite dpa.

Liderul Democraţilor de stânga din Israel a spus că rezultatele alegerilor americane de la jumătatea mandatului, în urma cărora republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului, arată 'cât de toxic a devenit acum Netanyahu atât pentru democraţi, cât şi pentru republicani'.

Efectele războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie, în special impactul asupra preţurilor de consum, au jucat un rol major în votul de marţi. Sprijinul bipartit de lungă durată acordat Israelului la Washington a fost, de asemenea, erodat de indignarea publică faţă de războiul purtat de Netanyahu în Gaza.

Miercuri, Yair Golan a avertizat că menţinerea în funcţie a lui Netanyahu şi a ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, un politician de extremă dreapta, ar putea 'să aşeze Israelul pe un curs care să ducă la sancţiuni internaţionale, izolare internaţională şi confruntare cu Statele Unite - prietenul şi cel mai important aliat al nostru'.

El a cerut formarea rapidă a unui 'guvern al schimbării' în Israel.

Editor : M.C

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