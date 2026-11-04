Rezultatul alegerilor din Israel a fost validat, acuzațiile de fraudă nu se justifică. Încep cosultările pentru formarea unui guvern

Premierul Benjamin Netanyahu și aliații săi au contestat rezultatul alegerilor legislative fără a prezenta dovezi concrete, acuzații menite să submineze legitimitatea succesului partidelor arabe. Deși partidele arabe au obținut un număr istoric de mandate, creșterea lor electorală este explicată prin dinamici politice interne și nu prin intervenții externe.

Rezultatele finale, validate de Comisia Electorală Centrală, au consolidat poziția taberei anti-Netanyahu, în timp ce blocul condus de Netanyahu și-a pierdut majoritatea absolută pe care o deținea anterior. Această reconfigurare a forțelor politice marchează un dezechilibru semnificativ, partidele arabe câștigând teren strategic esențial pentru formarea oricărei majorități de guvernare viitoare.

Autoritățile electorale au emis un comunicat oficial care respinge ideea unei fraude sistemice: „Analiza nu a identificat nicio dovadă de nereguli care să fi compromis integritatea alegerilor sau să le fi influențat rezultatul”. Această concluzie este susținută de procedurile riguroase de verificare alese de Comisie, care au examinat mii de secții de votare și documente de vot.

Ancheta nu a găsit niciun indiciu care să confirme validitatea acuzațiilor de fraudă aduse de Netanyahu.

Președintele Isaac Herzog a primit miercuri, la Reședința Prezidențială, rezultatele oficiale ale alegerilor pentru cel de-al 26-lea Knesset, din partea președintelui Comisiei Electorale Centrale, judecătorul Noam Sohlberg.

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל היום בבית הנשיא את תוצאותיהן הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-26, מידי יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. ההתייעצויות עם נציגי הסיעות יחלו היום אחר הצהריים. https://t.co/oA5Q5FpwpO — Office of the President of Israel (@IsraelPresident) November 4, 2026

Consultările cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare vor începe în cursul după-amiezii, a precizat Președinția israeliană. În urma alegerilor parlamentare de săptămâna trecută nu a rezultat o majoritate. Netanyahu speră să îşi asigure un al cincilea mandat de şef al guvernului.