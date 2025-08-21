Live TV

Rezultatul celui mai recent sondaj de opinie cu privire la aderarea Ucrainei la UE. Cele trei scenarii

Ucraina UE
Un total de 53% dintre ucraineni prevăd că în 10 ani Ucraina va deveni un membru prosper al Uniunii Europene.

Sondajul realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, efectuat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, arată că, în general, 53% consideră că este destul de probabil sau foarte probabil ca, în 10 ani, Ucraina să fie un stat membru prosper al UE.

Cei care consideră că acest lucru este destul de improbabil sau complet improbabil reprezintă 40%, scrie European Pravda.

Trei scenarii

Între timp, sociologii au realizat un experiment: respondenților li s-au citit diferite scenarii, după care au fost întrebați cât de probabil consideră că este ca, în 10 ani, Ucraina să fie o țară prosperă în cadrul Uniunii Europene.

Aceste grupuri au fost:

  • citirea unui scenariu în care Ucraina nu are garanții de securitate externă fiabile și trebuie să se bazeze exclusiv pe propriile forțe;
  • citirea unui scenariu în care Europa oferă sprijin constant Ucrainei;
  • necitirea niciunui text suplimentar de clarificare.

S-a dovedit că informațiile suplimentare despre necesitatea de a se baza pe propriile forțe sau despre sprijinul stabil din partea Europei nu au avut practic niciun efect asupra evaluării probabilității unui viitor prosper în 10 ani.

Pesimism vs optimism

Indiferent de scenarii, jumătate (51-55%) consideră că un viitor de succes este probabil, în timp ce 39-49% au așteptări pesimiste.

Din octombrie 2022, sociologii au observat o scădere constantă a ponderii celor care aveau o viziune optimistă asupra viitorului Ucrainei.
În decembrie 2024, însă, majoritatea (57%) încă credea că în 10 ani Ucraina va fi un stat membru prosper al UE.

Între decembrie 2024 și mai-iunie 2025, au avut loc schimbări semnificative în starea de spirit a publicului, iar doar 43% au evaluat viitorul țării în mod optimist. Acum se observă din nou o anumită creștere a optimismului.

Un alt sondaj a arătat că peste 50% dintre ucraineni cred în posibilitatea aderării la UE în următorii 10 ani, deși ponderea optimistilor cu privire la o aderare rapidă a scăzut pentru al doilea an consecutiv.

De asemenea, majoritatea covârșitoare a cetățenilor ucraineni, ca și până acum, consideră Europa un aliat de încredere al Ucrainei, în timp ce atitudinea față de Statele Unite a variat în funcție de declarațiile președintelui Donald Trump.

