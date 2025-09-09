Live TV

Rheinmetall a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm din Europa în 15 luni, dar e o problemă și ea e legată de România

Proiectile obuze 155mm
Proiectile 155mm. Foto: Profimedia
Deja există o comandă, din România

Germania a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de artilerie din Europa, în Unterlüß, dar producția va ajunge la doar 25.000 de proiectile în acest an. Capacitatea maximă va fi atinsă abia în 2027. Dar nu asta e singura problemă.

Rheinmetall a deschis o nouă fabrică de muniție de artilerie de 155 mm în Unterlüß, Germania, care este acum cea mai mare din Europa. Construcția a durat doar 15 luni și a costat 500 de milioane de euro.

Potrivit Defense Industry Europe, noua fabrică va produce 25.000 de proiectile până la sfârșitul anului 2025 și 140.000 în anul următor. Capacitatea maximă de producție de 350.000 de proiectile pe an va fi atinsă abia în 2027, ceea ce înseamnă că va dura doi ani pentru a ajunge la acest nivel.

Deja există o comandă, din România

Pe lângă aprovizionarea Ucrainei, în cadrul ceremoniei de deschidere a fost deja anunțată o comandă pentru România. Aceasta coincide cu planurile de construire a unei fabrici de praf de pușcă în România, în valoare de 550 de milioane de euro.

Rheinmetall a subliniat viteza record de construcție a noii fabrici germane, prezentând-o ca un simbol al capacității sale industriale. Fabrica are o suprafață de 30.000 de metri pătrați și va crea până la 500 de locuri de muncă.

După cum observă Defense Express, acest lucru ar putea explica și frustrarea Rheinmetall față de ritmul mai lent de lansare a unei producții similare în Ucraina, unde compania invocă birocrația. Se preconizează că fabrica respectivă va avea nevoie de 12-14 luni înainte de a deveni operațională.

Cu toate acestea, fabrica din Unterlüß reprezintă un impuls semnificativ pentru forțele de apărare ale Ucrainei, care continuă să se confrunte cu o nevoie urgentă de muniție de artilerie. Până în 2027, Rheinmetall își propune să-și extindă producția totală la 1,5 milioane de proiectile de 155 mm pe an.

În prezent, însă, principalul obstacol al industriei rămâne lipsa de praf de pușcă, o problemă resimțită în toată Europa. Alături de România, și Bulgaria ia în considerare înființarea unei astfel de producții, deși parlamentul său nu a aprobat încă proiectul.

În ansamblu, acesta este un exemplu puternic al consolidării industriei de apărare a Europei și al creșterii gradului său de autonomie. Din păcate, nu toate domeniile sectorului de apărare avansează la fel de repede — de exemplu, producția de sisteme de apărare aeriană SAMP/T.

