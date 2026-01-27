Live TV

Rheinmetall intenționează să construiască o rețea germană de sateliți. „Starlink militar pentru Bundeswehr"

Hartha - Bereits erste Kaufinteressenten: Rüstungsunternehmen Rheinmetall trennt sich von Pierburg - 370 Mitarbeiter betroffen
Rheinmetall. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Până acum, Europa a fost puternic dependentă de SpaceX a lui Musk și de Starlink

Grupul militar Rheinmetall și producătorul de sateliți OHB sunt în negocieri pentru a lansa o ofertă comună de construire a unui serviciu de internet echivalent cu Starlink al lui Elon Musk pentru forțele armate germane. Acțiunile OHB au crescut cu 28% luni, după ce Financial Times a relatat despre aceste discuții.

Negocierile ar oferi grupurilor o parte din bugetul Berlinului de 35 de miliarde de euro pentru tehnologie spațială militară, deși acestea se află încă în fază incipientă, potrivit afirmațiilor unor persoane familiarizate cu subiectul.

Joint venture-ul propus ar licita pentru un contract de miliarde de euro pentru crearea unei rețele de comunicații prin satelit sigure, de nivel militar, pe orbita terestră joasă (LEO) pentru Bundeswehr, forțele armate germane. Oficialii au comparat rețeaua cu un „Starlink militar pentru Bundeswehr”.

Discuțiile dintre producătorul de tancuri Rheinmetall, cu sediul în Düsseldorf, și OHB, cu sediul în Bremen, au loc în contextul în care companiile europene din domeniul apărării și spațial se luptă pentru contracte lucrative, după ce Berlinul a promis anul trecut să investească 35 de miliarde de euro în tehnologia spațială militară. Cea mai mare națiune a UE încearcă să-și extindă rapid capacitățile militare și să reducă dependența de SUA.

Contractul ar putea valora aproximativ zece miliarde de euro.

Până acum, Europa a fost puternic dependentă de SpaceX a lui Musk și de Starlink

Toamna trecută, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat planuri de a investi 35 de miliarde de euro în utilizarea militară a spațiului. Accentul se pune pe construirea unei rețele interne de sateliți, dar este vorba și despre obținerea unui acces mai bun la spațiu în general. Până în prezent, Europa a fost puternic dependentă în ambele domenii de compania SpaceX a lui Elon Musk, care construiește vehicule de lansare și deține, de asemenea, rețeaua de sateliți Starlink.

Rheinmetall consideră afacerea cu sateliți o piață de viitor. Compania anunțase că se așteaptă la venituri viitoare de opt până la zece miliarde de euro din afacerea sa de digitalizare, care include și sateliți.

Compania cu sediul la Düsseldorf colaborează deja cu producătorul finlandez de sateliți Iceye în acest domeniu și a primit prima comandă de la Forțele Armate Germane la sfârșitul anului trecut, în valoare de aproximativ 1,7 miliarde de euro. Afacerea de familie OHB, cu sediul la Bremen, este al treilea cel mai mare producător de sateliți din Europa.

Împreună, Rheinmetall și OHB concurează cu planurile lor împotriva unui al doilea grup european condus de compania franco-germană Airbus. Airbus a anunțat toamna trecută că își va fuziona divizia spațială cu compania franceză Thales și compania italiană Leonardo pentru a dezvolta împreună tehnologia spațială europeană.

În urma acestui anunț, CEO-ul OHB, Marco Fuchs, și-a exprimat îngrijorarea că societatea mixtă cu Airbus ar putea duce la faliment alți participanți la piață. Alianța cu Rheinmetall ar putea fi o încercare de a preveni acest lucru. OHB deține, de asemenea, o filială, startup-ul Rocket Factory Augsburg, care își propune să construiască un vehicul de lansare de mici dimensiuni.

