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Rinul riscă „să rămână rupt în două” din cauza secetei, avertizează autoritățile germane. „Nu va mai fi navigabil”

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Rinul ar putea deveni în curând nenavigabil pe întregul său curs în Germania
Rinul ar putea deveni în curând nenavigabil pe întregul său curs în Germania. Foto: Profimedia
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Aflat deja la niveluri fără precedent de scăzute din cauza lipsei precipitaţiilor susţinute, Rinul ar putea deveni în curând nenavigabil pe întregul său curs în Germania şi s-ar putea să rămână tăiat în două, a avertizat luni Federaţia Germană a Navigaţiei Interioare (BDB), relatează AFP.

„Evoluţia nivelurilor apei nu prezice nimic bun”, a declarat pentru cotidianul Rheinische Post Jens Schwanen, directorul general al BDB, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, lipsa ploilor face ca nivelul apei la Kaub, în Renania-Palatinat, între Koblenz şi Mainz (vest), punct de referinţă esenţial pentru navigaţie şi economie, să scadă pentru prima dată în această săptămână sub 10 centimetri.

La astfel de niveluri ale apei, Rinul „nu va mai fi navigabil în mod continuu şi va fi împărţit în două”, împiedicând continuitatea în această regiune atât pentru transportul comercial de mărfuri, cât şi pentru ambarcaţiunile de excursie, a explicat Jens Schwanen.

Luni dimineaţă, nivelul de referinţă la Kaub era de 17 cm, ceea ce corespunde unei adâncimi a canalului navigabil de 130 cm, potrivit staţiei locale de măsurare. Precedentul minim de referinţă la Kaub datează din 2018, când s-au înregistrat 25 cm, conform autorităţii pentru căile navigabile (WSV). Traficul fluvial va rămâne posibil între porturile ARA (Amsterdam, Rotterdam, Anvers) şi Renania de Nord-Westfalia până în apropierea oraşului Köln, pe Rin şi prin reţeaua de canale din vestul Germaniei, potrivit lui Jens Schwanen.

Mai la sud, navigaţia va putea continua pe afluenţi precum Neckar, Mosel, Main şi canalul Main-Dunăre.

Ca urmare a unui deficit cronic de precipitaţii combinat cu valurile de caniculă intensă, mai multe cursuri de apă din Germania au înregistrat în ultimele zile niveluri scăzute fără precedent, fenomene agravate de schimbările climatice. Pe Rin, în acest weekend au fost înregistrate minime record în Renania de Nord-Westfalia.

Aceste niveluri scăzute ale apei fac ca navele care transportă mărfuri să poată încărca doar o fracţiune din încărcătura lor obişnuită. Transportatorii trebuie să-şi multiplice frecvenţa curselor, ceea ce majorează considerabil costurile logistice.

Ministrul german al transporturilor, Steffen Bilger, a menţionat joi trecut posibilitatea suspendării temporare a interdicţiei de circulaţie a camioanelor în zilele de duminică şi de sărbătoare, pentru a transfera o cantitate mai mare de mărfuri pe şosea. State federale precum Saarland şi Renania-Palatinat au pus deja în aplicare această măsură.

Editor : C.L.B.

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