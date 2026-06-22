Risc de explozii și deversări de petrol: Ce tehnologii periculoase au găsit SUA la bordul „vaselor fantomă” ale Rusiei și Iranului

În timp ce „flotele fantomă” ale Rusiei și Iranului transportă ilegal petrol în toată lumea, proprietarii lor folosesc o gamă largă de instrumente digitale ca să supravegheze echipajele vaselor și să le mascheze activitatea. Aceste practici murdare, descoperite de echipele de specialiști în securitate cibernetică din cadrul Pazei de Coastă a Statelor Unite, creează vulnerabilități ce ar putea fi exploatate de diverse grupări rău intenționate pentru a provoca deversări de petrol sau explozii la bordul vaselor, dezvăluie Wall Street Journal.

Descoperirile Pazei de Coastă arată cum liderii mafioți pot ignora măsurile de securitate fizice, în timp ce se bazează pe sisteme informatice care pot fi exploatate sau infiltrate de hackeri, ceea ce ar face ca unele petroliere să fie mult mai periculoase pentru mediu, pentru alți marinari și pentru echipajul de la bordul acestor vase.

„Știam de ani de zile că flotele fantomă prezintă riscuri fizice semnificative, pentru că știam că operează vase vechi și că nu le întrețin”, a spus șeful Comandamentului Cibernetic din cadrul Pazei de Coastă SUA, amiralul Jason Tama.

„Dar, ceea ce nu știam până la aceste raiduri era tipul de riscuri cibernetice prezente la bordul acestor nave”, a continuat Tama.

Zeci de vase aparținând acestor așa-numite flote fantomă, care au rămas blocate în zona Golfului Persic din cauza conflictului dintre SUA și Iran, ar putea de acum să își reia activitățile comerciale ilegale, fiecare dintre ele fiind practic o potențială bombă cu ceas plutitoare.

Unele petroliere aveau la bord și Sisteme de Identificare Automată, pe care echipajele vaselor din flotele fantomă le folosesc pentru a emite identități false. Captură foto: X

Navele sunt echipate cu sisteme de comunicații scumpe și performante care le țin conectate constant la internet

După ce forțele americane de elită se infiltrează pe un astfel de petrolier și preiau controlul asupra navei, paza de coastă trimite o echipă de control cibernetic care folosește calculatoare și alte echipamente tehnice pentru a securiza și analiza infrastructura digitală a vasului.

Descoperirile lor i-au surprins și alarmat pe oficiali. Vasele omit în mod intenționat inspecțiile fizice și digitale care sunt, de obicei, necesare pentru ca un petrolier să transporte legal mărfuri periculoase.

Navele sunt, de multe ori, echipate cu sisteme de comunicații scumpe și performante care le țin conectate constant la internet. Proprietarii și operatorii vaselor controlează și modifică sistemele electronice ale navei de la distanță prin aplicații precum AnyDesk sau TeamViewer.

În timpul unuia dintre raidurile lansate de forțele speciale americane, operatorii flotelor fantomă au încercat să șteargă de la distanță o parte din datele înregistrate de sistemele de la bordul navei.

„Pentru un vas care transportă milioane de barili de țiței, care este extrem de volatil, există mereu riscul producerii unei explozii”, a explicat Tama. În plus, există și riscul unei deversări de petrol.

În timpul unuia dintre raidurile lansate de forțele speciale americane, operatorii unui „vas fantomă” au încercat să șteargă de la distanță o parte din datele înregistrate de sistemele de la bordul navei. Colaj foto: Profimedia Images

„Aceste vase încearcă să se ascundă la vedere”

Unele petroliere aveau la bord și Sisteme de Identificare Automată, pe care echipajele vaselor din flotele fantomă le folosesc pentru a emite identități false.

Într-un mod similar cu cei care caută anunțuri cu persoane decedate pentru a le fura identitatea, „proprietarii flotelor fantomă caută vase care au fost dezasamblate și duse la șantierele de demolare și, apoi, folosesc aceste nume astfel încât să existe măcar un ecou în sistem care indică faptul că acea navă a existat”, a explicat amiralul David Barata, un comandant adjunct al Pazei de Coastă din SUA.

„Aceste vase încearcă să se ascundă la vedere”, a spus Barata. „Una dintre navele pe care le-am interceptat arăta că ar fi fost în Curaçao, dar era, de fapt, în largul Venezuelei, unde își transfera petrolul pe o altă navă.”

De când Statele Unite au început să intercepteze tot mai multe vase fantomă la nivel global, alte țări precum Franța, Marea Britanie și Germania au blocat și capturat și ele petroliere care transportau petrol rusesc, inclusiv în Canalul Mânecii.

Editor : Raul Nețoiu