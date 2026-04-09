Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședintele al Consiliului de Securitate al Rusiei, declară că are dovezi că în laboratoarele biologice occidentale din Ucraina se produc componente pentru arme biologice. Nu este pentru prima dată când oficialul rus face astfel de acuzații fără a aduce dovezi.

Laboratoarele biologice occidentale situate în Ucraina au produs componente pentru arme biologice, a declarat Dmitri Medvedev, potrivit agenției de presă ruse TASS.

El susține că dovezile în acest sens au fost obținute în timpul unei operațiuni speciale și a amenințat că astfel de riscuri sunt „complet inacceptabile” pentru Rusia.

Potrivit lui Medvedev, cea mai mare amenințare provine în prezent de la laboratoarele biologice din Ucraina.

„În timpul operațiunilor militare comune, s-au obținut dovezi că, de fapt, se produceau componente pentru arme biologice în apropierea granițelor noastre”, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate la o reuniune a comisiei interdepartamentale pentru combaterea amenințărilor moderne la adresa securității biologice, potrivit sursei citate.

„Acest lucru creează riscuri extrem de grave și absolut inacceptabile pentru securitatea țării noastre”, a mai afirmat Medvedev.

