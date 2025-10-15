Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, afirmă că nu va opri imediat importurile de combustibil din Rusia către Ungaria

Principalul lider al opoziției din Ungaria afirmă că nu va renunța imediat la petrolul și gazul rusesc dacă îl va învinge pe premierul Viktor Orban, favorabil Moscovei, în alegerile generale de anul viitor, relatează TVPWorld.

Guvernul naționalist al lui Orban a criticat vehement eforturile Uniunii Europene de a renunța la importurile de combustibili fosili din Rusia, avertizând că acest lucru ar fi dezastruos pentru economia țării.

Liderul opoziției, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor de opinie în fața partidului Fidesz al premierului, este de așteptat să adopte o poziție diferită față de Rusia în cazul în care va ajunge la putere.

Ar putea dura aproape un deceniu

Însă el a declarat pentru Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) că nu urmărește o schimbare rapidă a politicii energetice, afirmând că renunțarea la combustibilii produși de Rusia va fi graduală și ar putea dura aproape un deceniu.

„Nu vrem să renunțăm la sursele de energie rusești mâine, ci până la data țintă de 2035”, a spus bărbatul în vârstă de 44 de ani.

„Asta nu înseamnă că nu vom mai cumpăra de la Rusia, ci că vom găsi cele mai ieftine și mai sigure surse”, a spus el, adăugând că „dacă va exista o criză energetică, ar trebui să existe mai multe modalități de a procura” energia necesară Ungariei.

Ungaria și Slovacia sunt singurele țări din UE care încă importă petrol rusesc în contextul schimbărilor geopolitice survenite în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022.

Conform planului UE de a se distanța de sectorul energetic al Moscovei, care urmează să fie discutat săptămâna viitoare de miniștrii din cele 27 de țări ale blocului, toate țările vor fi obligate să oprească importurile de petrol și gaze rusești până la începutul anului 2028.

Dependența Ungariei de Rusia

RFE/RL raportează că Budapesta primește aproximativ 95% din aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia, precum și, conform datelor din prima jumătate a anului 2025, 92% din importurile de petrol.

Orban și premierul slovac Robert Fico au încercat în mod repetat să zădărnicească eforturile de limitare a comerțului cu combustibili fosili cu Rusia, Ungaria acuzând liderii ucraineni că încalcă suveranitatea Budapestei prin atacarea unui oleoduct rusesc utilizat pentru aprovizionarea Europei Centrale cu petrol.

Poziția sceptică pe termen lung a veteranului populist față de conducerea UE și sprijinul acesteia pentru Ucraina, inclusiv promisiunea sa de a veto cererea acesteia din urmă de aderare la uniune, au dus la o dispută acerbă și conflictuală cu Kievul.

Săptămâna trecută, el l-a prezentat pe Magyar – care urmează să reprezinte cea mai mare provocare pentru supremația lui Orbán în alegerile din primăvara viitoare – ca fiind marioneta UE și a Kievului.

