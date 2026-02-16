Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupției premierului și să se alăture Parchetului European condus de Kovesi

Liderul opoziţiei din Ungaria, conservatorul Peter Magyar, a criticat duminică în mod dur guvernul premierului ultranaţionalist Viktor Orban şi a promis că va pune capăt corupţiei şi se va alătura Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi dacă, aşa cum indică sondajele, va câştiga alegerile din aprilie, transmite EFE, preluată de Agerpres.



„Guvernul lui Orban a furat bani, a furat miliarde de la unguri”, a declarat Magyar în evaluarea sa anuală, în faţa susţinătorilor săi din Budapesta.



Liderul partidului Tisza, care, conform majorităţii sondajelor, ar putea da jos guvernul premierului Orban aflat la putere din 2010, a afirmat că, dacă va ajunge la guvernare, va recupera banii populaţiei.



„Ne vom alătura, din prima zi, Parchetului European”, a afirmat Magyar, vorbind despre lupta împotriva corupţiei.



Ungaria, sub conducerea premierului Orban, este cea mai coruptă ţară din UE, potrivit ONG-ului Transparency International.



Liderul opoziţiei, un disident din partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, a promis, de asemenea, deblocarea fondurilor comunitare, blocate de Comisia Europeană din cauza derapajelor în domeniul statului de drept.



„Locul Ungariei este în UE. Ungaria are nevoie de UE şi UE are nevoie de Ungaria”, a subliniat Magyar, care a avertizat că, dacă Orban continuă să guverneze ţara, aceasta va continua să se îndepărteze de clubul comunitar.



Magyar a criticat politicile premierului Orban în materie de economie, sănătate sau protecţia minorilor, promiţând schimbări radicale în toate domeniile.



El a promis că, dacă partidul său va forma guvernul în aprilie, toţi cetăţenii vor fi egali, indiferent de convingerile lor politice şi religioase, precum şi de „modul în care iubesc”.



Totuşi, Magyar a promis să urmeze parţial politicile de migraţie ale actualului premier, menţinând măsurile stricte şi respingând „cotele privind migraţia” ale blocului comunitar. De asemenea, Magyar a fost de acord să respingă o aderare rapidă a Ucrainei la UE.



Majoritatea sondajelor estimează că Fidesz va suferi o înfrângere la alegerile din aprilie, după 16 ani de guvernare cu majoritate absolută.



Potrivit ultimelor sondaje, Tisza ar obţine 48% din voturi, comparativ cu 38% cât ar obţine partidul premierului Orban.



Criticile exprimate duminică de liderul opoziţiei ungare în evaluarea sa anuală survin după ce, sâmbătă, premierul Orban a ţinut un discurs despre starea naţiunii.

