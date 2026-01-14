Secretarul american al sănătăţii Robert F. Kennedy Jr. a declarat că preşedintele american Donald Trump „consumă mâncare foarte nesănătoasă”, mai ales când călătoreşte.

Trump consumă în principal junk food, din motive de securitate, dar şi pentru că are încredere în produsele marilor companii, a spus Kennedy într-un podcast al influenceriţei conservatoare Katie Miller, relatează miercuri dpa, preluată de Agerpres.

Kennedy a afirmat că Trump „nu vrea să se îmbolnăvească când călătoreşte”.

„Dacă ajungi să călătoreşti cu el, ai impresia că pompează în el otravă toată ziua şi nu ştii cum se mai mişcă, având în vedere că este cea mai energică persoană pe care am întâlnit-o vreodată”, a mai spus Robert F. Kennedy Jr.

Întrebat cine are cele mai neobişnuite obiceiuri alimentare, Kennedy a răspuns că preşedintele Trump şi că nu ştie „cum de mai este în viaţă, dar este”.

Cu toate acestea, Kennedy a adăugat că preşedintele „consumă de fapt mâncare destul de bună de obicei" atunci când se află la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, din Florida, sau la Casa Albă. El a afirmat că Trump are o „sănătate incredibilă” şi „constituţia unei zeităţi”.

