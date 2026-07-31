Robert Fico se opune suspendării Spaniei din Schengen şi oferă ajutor pentru controalele la frontieră

Spania a găsit un aliat neaşteptat în persoana premierului populist Robert Fico din Slovacia, un adversar al imigraţiei, care a declarat vineri că nu crede că excluderea Spaniei din spaţiul Schengen ar fi soluţia potrivită, oferind în acelaşi timp ajutor guvernului de la Madrid, relatează The Guardian.

Într-o postare extinsă în limba engleză, citată de News.ro, Robert Fico spune: „Urmăresc îndeaproape, la fiecare oră, evoluţiile crizei migraţiei din enclava spaniolă din Africa. Astăzi, m-am alăturat, de asemenea, iniţiativei prim-ministrului italian Giorgia Meloni, care solicită un răspuns ferm din partea instituţiilor UE. Guvernul Republicii Slovace susţine de mult timp că cea mai eficientă modalitate de a preveni migraţia ilegală este protecţia riguroasă a frontierelor externe ale spaţiului Schengen”.

În opinia sa, „trebuie făcut tot ce este posibil – şi chiar ceea ce poate părea imposibil – pentru a împiedica migranţii ilegali să intre fără autorizaţie pe teritoriul statelor membre ale UE”.

Discursul premierului naţionalist slovac se îndreaptă însă spre ceea ce îl interesează cel mai mult - critica Uniunii Europene şi susţinerea tezelor sale antiimigraţie.

„Este frapant să observăm ipocrizia multor state membre ale UE, precum şi a reprezentanţilor UE, care, cu doar câţiva ani în urmă, prin abordarea lor laxă, au permis migranţilor ilegali să intre în ţările UE în număr masiv, provocând crize grave.

Astăzi, toată lumea se prezintă ca un adversar hotărât al migraţiei ilegale, după ce a văzut cum alegătorii din diferite state membre au înlăturat politic mai multe guverne din cauza incapacităţii acestora de a gestiona criza migraţiei. Aş dori să reamintesc că, în urmă cu câţiva ani, când mi-am exercitat dreptul de veto şi am împiedicat adoptarea cotelor obligatorii de migranţi în cadrul Consiliului European, a trebuit să fac faţă unei ostilităţi şi critici politice considerabile”, spune Robert Fico.

Totuşi, el vrea să adopte un ton moderat şi oferă ajutor Madridului: „Vor apărea, de asemenea, propuneri radicale, chiar extreme, în legătură cu criza actuală din Africa. În calitate de prim-ministru al Republicii Slovace, nu cred că excluderea Spaniei din spaţiul Schengen ar fi soluţia potrivită.

La fel cum am fost pregătiţi să ajutăm Franţa în combaterea incendiilor forestiere, Slovacia ar trebui, de asemenea, să rămână fidelă strategiei sale dovedite de a proteja cu orice preţ frontierele externe ale spaţiului Schengen. Orice ţară care are nevoie de asistenţă pentru protejarea acestor frontiere ar trebui să primească sprijinul maxim posibil prin detaşarea de ofiţeri de poliţie şi a echipamentului tehnic necesar pentru protecţia frontierelor. Slovacia este pregătită să ofere o astfel de asistenţă Spaniei”, asigură Robert Fico.

Editor : C.L.B.