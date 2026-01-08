Robert Fico: Slovacia nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina

Slovacia nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina, a declarat joi premierul slovac Robert Fico într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări legate de recentul summit de la Paris al „Coaliţiei Voinţei”, transmite TASR.

Şeful executivului slovac a adăugat, totuşi, că doreşte menţinerea unor relaţii de avantaj reciproc cu Ucraina.

Fico a reiterat că nu este de acord cu opinia majorităţii statelor Uniunii Europene în legătură cu războiul din Ucraina. El a argumentat că este o greşeală ideea conform căreia sprijinul financiar continuu pentru Kiev va slăbi Rusia. În opinia sa, prelungirea războiului va conduce la sute de mii de victime,notează TASR, citată de Agerpres.

El a afirmat încă o dată că Bratislava nu va dona arme Ucrainei şi nu va trimite vreun militar pe teritoriul ucrainean. „Singurul lucru pe care îl pot imagina este că Slovacia, ca ţară vecină a Ucrainei, ar putea participa la monitorizarea unei încetări a focului sau a unui gen de acord de pace”, a spus Robert Fico.

Totuşi, el a estimat că negocierile de pace sunt zădărnicite. „Nu există niciun interes sincer de a pune capăt pe cale paşnică acestui conflict cât mai rapid posibil”, a subliniat premierul slovac, potrivit căruia condiţia esenţială pentru încheierea războiului din Ucraina este ca această ţară să nu devină membră a NATO.

„Coaliţia Voinţei” este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată pe 2 martie 2025 de premierul Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul „Securizarea viitorului nostru”.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

